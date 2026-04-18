Analiza lui Adrian Negrescu evidențiază faptul că ieftinirea carburanților resimțită în România este rezultatul unor factori externi conjuncturali, în special evoluțiile din Orientul Mijlociu și reacțiile piețelor internaționale.

Scăderea cotațiilor petrolului Brent, considerat etalon global, a fost rapidă și semnificativă, coborând sub pragul psihologic de 90 de dolari pe baril, după o depreciere de aproximativ 8% în doar două zile. Această evoluție a fost determinată de anunțul privind redeschiderea temporară a traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

Analistul subliniază că această evoluție nu reflectă o schimbare structurală a pieței, ci mai degrabă o reacție rapidă la un context geopolitic temporar stabilizat.

Adrian Negrescu atrage atenția că stabilitatea actuală este fragilă și depinde în mod direct de evoluțiile diplomatice din regiune. În special, acordurile de încetare a focului și negocierile internaționale pot influența decisiv direcția prețurilor la energie.

Un element-cheie îl reprezintă armistițiul dintre Israel și Liban, care a redus temerile privind o escaladare a conflictului în Orientul Mijlociu. Această relaxare a tensiunilor a contribuit la scăderea prețurilor, însă incertitudinea rămâne ridicată.

„Un cuvânt important l-a avut și acordul fragil de încetare a focului între Israel și Liban. Această știre a temperat imediat temerile investitorilor legate de o extindere a războiului din Orientul Mijlociu, care ar fi putut bloca complet exporturile de petrol și gaze din regiune. Pe măsură ce rutele maritime au devenit temporar accesibile, bursele au reacționat printr-o scădere a prețurilor. Întrebarea este dacă va rezista acest armistițiu presiunilor globale. Deși cotațiile arată o tendință de stabilizare, adevăratul test pentru piețele petroliere îl reprezintă a doua rundă de discuții diplomatice dintre SUA și Iran, din acest weekend”, a explicat analistul economic.

În funcție de rezultatul acestor negocieri, scenariile pot varia semnificativ. O înțelegere solidă ar putea menține rutele comerciale deschise și ar susține o tendință de ieftinire a carburanților. În schimb, un eșec diplomatic ar putea inversa rapid evoluția actuală.

„Dacă discuțiile vor duce la o înțelegere solidă privind menținerea deschisă a Strâmtorii Hormuz pe termen lung, tendința de scădere a prețurilor la pompă ar putea continua. În schimb, un blocaj în negocieri ar putea anula instantaneu toate câștigurile recente. Un eventual eșec diplomatic riscă să declanșeze o nouă criză a ofertei și ar putea genera o explozie a prețurilor, cu efecte negative imediate asupra inflației, a costurilor de transport. Altfel spus, ce vedem astăzi la pompă (un plin de carburant mai ieftin cu 18 lei la benzină si cu 4 lei la motorină față de luna trecută) s-ar putea să fie, așa cum spuneam, doar o fotografie de moment”, a precizat Negrescu.

Tabel sinteză pentru clarificarea factorilor care influențează prețul carburanților: