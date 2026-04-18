Raționalizarea combustibilului în România. Tensiunile geopolitice din zona Golfului Persic continuă să influențeze direct piața internațională a energiei, chiar și după anunțul privind redeschiderea navigației prin Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul global de petrol.

Deși această evoluție a redus temporar riscul unei blocade imediate, incertitudinea rămâne ridicată, iar impactul asupra prețurilor la carburanți se resimte deja în economiile europene, inclusiv în România.

Potrivit evaluărilor economice discutate de consilierul prezidențial Radu Burnete, o prelungire a crizei energetice cu 2 până la 5 luni ar putea genera un deficit global de combustibili de aproximativ 20%.

Acest scenariu ar pune presiune semnificativă pe lanțurile de aprovizionare, într-un context în care producția nu poate fi ajustată rapid pentru a compensa pierderile.

Într-o astfel de situație, piețele ar putea reacționa prin:

creșteri accelerate ale prețurilor internaționale la petrol;

volatilitate ridicată pe piețele energetice;

posibile măsuri de limitare a consumului în anumite state.

Deși în prezent nu există un risc imediat, autoritățile nu exclud scenariul raționalizării carburanților dacă dezechilibrele de pe piață se agravează.

Acest tip de măsură ar putea deveni relevant nu doar pentru România, ci și pentru alte state europene, în cazul unei crize prelungite a aprovizionării energetice.

Analizele actuale indică faptul că piețele reacționează puternic la incertitudine, generând creșteri rapide de preț, urmate de corecții parțiale atunci când situația se stabilizează.

„Deocamdată nu există o îngrijorare imediată în acest sens, dar acest scenariu (n.r. raționalizarea carburantului) există nu doar pentru România, ci pentru toată Europa, dacă criza se prelungește foarte mult. Dacă această criză durează mai mult de 2-5 luni, lumea, în ansamblu, se poate confrunta cu un deficit de aproximativ 20% din combustibil, care nu poate fi suplinit ușor”, a declarat Radu Burnete la Interviurile Digi24.ro.

Chiar dacă România dispune de producție internă de țiței și are o poziție geografică favorabilă, prețul carburanților rămâne strâns legat de cotațiile internaționale.

Astfel, evoluțiile globale se reflectă direct la pompă, indiferent de producția locală.

În plus, actualul context fiscal limitează posibilitatea intervențiilor rapide ale statului. Reducerea accizelor sau a TVA-ului este considerată dificilă, în condițiile unui deficit bugetar ridicat și a necesității de consolidare fiscală.

„În general, piețele tind să supra-reacționeze până când lucrurile se stabilizează. Și acum a existat o reacție de panică justificată, care a dus la creșterea prețurilor. Între timp, situația s-a mai calmat, deși prețurile rămân mai mari decât în urmă cu două luni. Toată lumea anticipează o rezolvare a conflictului. Dacă aceasta nu vine, rămâne problema de fond: cineva va trebui să reducă consumul. Riscul de raționalizare nu dispare”, a explicat Radu Burnete.

Domeniu afectat Efect direct Consecințe economice Transport Majorarea costurilor operaționale pentru transportatori și logistică Creșterea tarifelor de transport și distribuție Bunuri de consum Creșterea costurilor de producție și livrare Scumpirea produselor finale pentru populație Inflație Presiune ascendentă asupra indicelui general al prețurilor Reducerea stabilității economice și creșterea costului vieții Putere de cumpărare Erodarea veniturilor reale ale populației Scăderea consumului și a nivelului de trai