OPEC+ majorează din nou producția de petrol în luna septembrie și continuă eliminarea restricțiilor voluntare

Creșterea producției de petrol revine în prim-plan după ce șapte state din OPEC+ au decis o nouă majorare a cotelor pentru luna septembrie. Decizia marchează continuarea eliminării restricțiilor voluntare introduse în 2023 și ar putea influența evoluția prețurilor la nivel mondial.

Şapte state membre ale OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi) au convenit, duminică, să majoreze în luna septembrie cotele de producţie de petrol cu 188.000 de barili pe zi, comparativ cu nivelul din august. Prin această decizie, grupul continuă procesul de renunţare la reducerile voluntare de producţie de 1,65 milioane de barili pe zi, introduse în aprilie 2023 şi prelungite ulterior.

Hotărârea a fost adoptată în cadrul unei reuniuni online la care au participat Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Kazahstan, Algeria şi Oman. În timpul întâlnirii au fost analizate condiţiile actuale şi perspectivele pieţei globale a petrolului.

Cele şapte state au reafirmat că rămân angajate în susţinerea stabilităţii pieţei petroliere şi au precizat că îşi vor ajusta producţia cu flexibilitate, în funcţie de evoluţiile pieţei. Următoarea reuniune a OPEC+ este programată pentru 6 septembrie.

La bursa ICE Futures, cotaţia petrolului Brent din Marea Nordului, cu livrare în luna septembrie, a închis şedinţa de vineri în creştere cu 1,09 dolari pe baril, ajungând la 90,12 dolari.

OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi) a decis să reia majorarea producţiei începând din aprilie. Totuşi, închiderea Strâmtorii Ormuz a împiedicat statele membre să îşi majoreze producţia până la nivelurile stabilite.

În luna iunie, producţia medie de ţiţei a OPEC+ a fost de 36,28 milioane de barili pe zi, în creştere cu aproximativ trei milioane de barili pe zi faţă de luna mai. Datele aferente lunii mai includ şi Emiratele Arabe Unite (EAU), care s-au retras din OPEC şi din alianţa OPEC+ începând cu 1 mai.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) este o organizație internațională care reunește state producătoare de petrol, având sediul central la Viena, în Austria, din anul 1965. În prezent, din organizație fac parte Algeria, Angola, Arabia Saudită, Gabon, Guineea Ecuatorială, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria, Republica Congo și Venezuela. Emiratele Arabe Unite au părăsit organizația la 1 mai 2026. OPEC este considerată de numeroși observatori drept un cartel al producătorilor de petrol.

Potrivit statutului său, principalul obiectiv al OPEC este protejarea intereselor statelor membre, atât la nivel individual, cât și colectiv. Organizația urmărește stabilizarea prețurilor pe piața internațională a petrolului, prin adoptarea unor politici care să reducă fluctuațiile excesive și să asigure venituri stabile pentru țările producătoare. Totodată, OPEC își propune să contribuie la o aprovizionare eficientă și constantă cu petrol pentru statele consumatoare, precum și la asigurarea unui randament echitabil pentru investițiile din industria petrolieră.