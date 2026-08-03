De la panică la speranță pe piața petrolului. Mesajul care a schimbat direcția barilului

Prețurile petrolului au înregistrat o scădere puternică la începutul săptămânii, după ce președintele Donald Trump a amânat un nou atac asupra Iranului și a indicat că încearcă obținerea unui acord care să limiteze programul nuclear al Teheranului și să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au coborât cu 4,49 dolari pe baril, echivalentul unei scăderi de 5,11%, până la 83,44 dolari, la ora 04:08 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 4,90 dolari, respectiv 5,79%, ajungând la 79,77 dolari pe baril.

Scăderea vine după o perioadă de creștere accentuată a cotațiilor. Ambele tipuri de petrol au avansat cu peste 20% luna precedentă, pe fondul reluării confruntărilor dintre Statele Unite și Iran și al atacurilor asupra unor nave petroliere din apropierea Omanului.

Incertitudinea privind securitatea transporturilor a determinat mai mulți operatori să evite intrarea în Golful Persic pentru încărcarea petrolului.

Donald Trump a transmis sâmbătă seară, prin platforma sa Truth Social, că Iranul și alte state din Orientul Mijlociu au solicitat timp pentru finalizarea unui acord care ar putea duce la redeschiderea „imediată, completă și totală” a strâmtorii strategice și la „sfârșitul amenințării nucleare a Iranului”. Mesajul președintelui american a fost interpretat de piețe ca un semnal de reducere a tensiunilor geopolitice, ceea ce a diminuat presiunea asupra prețurilor petrolului.

Datele maritime au arătat că două petroliere încărcate cu petrol saudit au traversat în weekend strâmtoarea Bab el-Mandeb din Marea Roșie. În același timp, traficul prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit după apariția unor informații privind noi atacuri asupra navelor.

Operațiunile de Comerț Maritim ale Regatului Unit au raportat încă trei incidente care au implicat petroliere începând de sâmbătă, menținând atenția asupra riscurilor din regiune.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi (OPEC+) au aprobat duminică o creștere a cotei de producție cu aproximativ 188.000 de barili pe zi față de luna septembrie. Decizia completează eliminarea unui nivel suplimentar al reducerilor voluntare de producție.

Majorările lunare succesive ale producției OPEC+ din acest an au avut un efect limitat asupra pieței, deoarece exporturile din Golf, Rusia și Kazahstan au fost afectate de conflictele din Iran și Ucraina.

„Atenția majoră este dacă această săptămână se va transforma într-o repetare a săptămânii trecute – cu speranțe ca un acord să se prăbușească, pe măsură ce Iranul își încăpățânează și continuă să își exercite controlul asupra strâmtorii, eventual printr-un atac asupra unei baze americane sau a unui petrolier care tranzitează calea navigabilă”, a declarat analistul de piață Tony Sycamore de la IG.

Evoluția petrolului a influențat și alte piețe financiare. Yenul japonez s-a apreciat cu 0,5%, ajungând la 156,49 yeni pentru un dolar american, după ce atinsese anterior cel mai puternic nivel de la începutul lunii mai, de 155,2 yeni pentru un dolar.

Ministerul de Finanțe al Japoniei a confirmat luni că Japonia și Statele Unite au realizat o intervenție coordonată pentru cumpărarea de yeni și au transmis că nu vor ezita să adopte măsuri suplimentare pentru limitarea deprecierii monedei. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washingtonul ia în calcul extinderea facilității de răscumpărare a Rezervei Federale, care oferă lichiditate temporară în dolari, descriind instrumentul drept o „garanție importantă”.

„Comentariile lui Bessent au, probabil, mai multă greutate decât intervenția în sine”, a declarat Matt Simpson, analist senior de piață la StoneX. „Pare sigur că yenul japonez a scăzut la cel mai mic nivel în acest an. Cuvintele «intervenție comună» au multă greutate pe aceste piețe și sunt un termen rar folosit.”

Donald Trump a afirmat duminică faptul că Statele Unite sprijină Japonia în eforturile de susținere a yenului, considerând această acțiune un semn de cooperare și un sprijin pentru economia mondială.

Yenul s-a aflat în ultimele săptămâni aproape de nivelul minim al ultimilor 40 de ani, de 163,99 yeni pentru un dolar american. Datele autorităților americane indică poziții scurte nete pe yen de aproximativ 12,5 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani.

„Pe termen scurt, 155 rămâne nivelul cheie de urmărit, servind efectiv drept podea/rezistență a pieței după intervenția din luna mai a acestui an”, a declarat Masahiko Loo, strateg senior pentru venituri fixe la State Street Investment Management. Acțiunile autorităților și declarațiile lui Scott Bessent, care a susținut anterior noi majorări ale dobânzilor de către Banca Japoniei, au readus politica monetară în atenția investitorilor.

Randamentul obligațiunilor japoneze JGB pe doi ani a urcat temporar luni la 1,545%, cel mai ridicat nivel din 1995, pe fondul așteptărilor privind o posibilă creștere anticipată a dobânzilor.

„Intervențiile ar putea modela următoarele luni. Normalizarea BOJ și acoperirea fluxurilor de risc vor modela următorii ani. Următoarea mișcare majoră a yenului ar putea fi în cele din urmă o creștere, nu o scădere”, a spus Loo.

Scăderea prețurilor petrolului a influențat și randamentele obligațiunilor americane. Randamentul titlurilor de Trezorerie pe 30 de ani a coborât cu 3,7 puncte de bază, la 5,238%, după ce săptămâna trecută depășise maximul ultimilor 19 ani. Evoluțiile au fost urmărite de investitori în contextul incertitudinilor legate de conflictul din Iran și de direcția viitoare a politicii Rezervei Federale.