Start pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Peste 33.000 de candidați intră în examen

Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 începe luni, 3 august, cu probele de evaluare a competențelor. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, peste 33.000 de candidați s-au înscris la examen. Probele scrise vor avea loc în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august, după soluționarea contestațiilor.

Calendarul Bacalaureatului 2026 începe cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probă programată în zilele de luni și marți. Sesiunea de toamnă oferă o nouă oportunitate absolvenților de liceu care nu au promovat examenul în prima sesiune sau care nu au reușit să participe la toate probele.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la proba de comunicare orală în limba română (proba A) sunt înscriși peste 5.500 de candidați. La evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B), destinată elevilor aparținând minorităților naționale, s-au înscris peste 200 de candidați.

La proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) vor participa peste 5.800 de candidați, iar la evaluarea competențelor digitale (proba D) sunt înscriși peste 5.500 de absolvenți.

Programul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării prevede desfășurarea etapizată a probelor de competențe pe parcursul acestei săptămâni.

Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română este programată în zilele de 3 și 4 august. În aceeași perioadă începe oficial cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat din acest an.

În zilele de 4 și 5 august, elevii aparținând minorităților naționale vor susține proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională este programată în zilele de 5 și 6 august, iar competențele digitale se vor desfășura în zilele de 6 și 7 august.

După încheierea probelor de competențe, candidații vor susține examenele scrise, conform calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Prima probă scrisă, la Limba și literatura română, este programată pe 10 august. Pe 11 august va avea loc proba obligatorie a profilului.

Pe 12 august este programată proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 13 august elevii din partea minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, în intervalul 14:00–18:00, vor putea fi depuse contestațiile. Candidații vor putea depune contestații și își vor putea vizualiza lucrările scrise și în zilele de 19 și 20 august.

Promovarea examenului de bacalaureat este condiționată de îndeplinirea cumulativă a mai multor cerințe prevăzute de regulament.

Absolvenții trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și toate probele scrise din cadrul examenului.

În același timp, fiecare candidat trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de cel puțin 6 la ansamblul probelor scrise pentru a promova examenul.