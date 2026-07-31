Mii de absolvenți intră din nou în examen. Cum arată calendarul Bacalaureatului din august

Sesiunea iulie-august a examenului de Bacalaureat începe luni, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Proba este programată să se desfășoare pe parcursul zilelor de luni și marți, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Candidații care aparțin minorităților naționale vor susține marți și miercuri evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Probele de competențe fac parte din etapa inițială a celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat.

În perioada 5-6 august sunt programate evaluările competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Ulterior, în zilele de 6 și 7 august, candidații vor susține evaluarea competențelor digitale.

Probele scrise încep pe 10 august: Prima probă scrisă din sesiunea de toamnă este cea la Limba și literatura română și va avea loc pe 10 august. A doua zi, pe 11 august, este programată proba obligatorie a profilului, susținută în funcție de specializarea absolvenților.

Pe 12 august se va desfășura proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Candidații din partea minorităților naționale vor susține pe 13 august proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Rezultatele obținute la probele scrise vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații. Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunere a contestațiilor va continua și pe 19 și 20 august.

3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului vor fi publicate pe 24 august. La prima sesiune a examenului de Bacalaureat, rata de succes după rezolvarea contestațiilor a fost de 76,9%, calculată pentru toate promoțiile de absolvenți.

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, absolvenții de liceu trebuie să îndeplinească simultan mai multe criterii. Aceștia trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să participe la toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea.

De asemenea, media finală a notelor obținute la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6. La nivel național, în sesiunea iulie 2026 a examenului de Bacalaureat, rata de promovare înainte de contestații a fost de 74,8% pentru totalul candidaților înscriși.