Europa pregătește pensionarea viitorului. România se află printre țările vizate de schimbări. La ce să ne așteptăm

Vârsta de pensionare în Uniunea Europeană este estimată să crească până la sfârșitul anilor 2060, pe fondul reformelor adoptate pentru menținerea echilibrului financiar al sistemelor de pensii.

Potrivit unei analize realizate pe baza datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), vârsta normală de pensionare pentru bărbați ar urma să crească de la 64,7 ani în prezent la 66,7 ani, iar pentru femei de la 64 de ani la 66,4 ani.

Estimările arată că aproximativ două treimi dintre statele europene analizate vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, în timp ce trei sferturi dintre acestea vor face același lucru pentru femei.

Analiza Euronews, realizată pe baza datelor pentru 32 de țări, indică faptul că bărbații se vor confrunta cu o creștere a vârstei de pensionare în 21 de state, iar femeile în 24 de state.

Comparația se referă la persoanele care s-au pensionat în 2024 și la cele care au intrat pe piața muncii la vârsta de 22 de ani în același an, cu presupunerea unei cariere fără întreruperi. Pentru această a doua categorie, pensionarea este estimată să aibă loc, în cele mai multe cazuri, spre sfârșitul anilor 2060.

Raportul OCDE „Pensiile pe scurt” 2025 arată că majorarea vârstei de pensionare este una dintre măsurile utilizate de state pentru susținerea pe termen lung a sistemelor de pensii.

„Creșterea vârstei de pensionare rămâne o strategie comună pentru îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemelor de pensii fără a reduce nivelurile pensiilor”, se arată în raport.

În 2024, cele mai mari vârste de pensionare pentru bărbați au fost înregistrate în Danemarca, Norvegia, Islanda și Olanda, unde pragul ajunge la 67 de ani. Media Uniunii Europene este de 64,7 ani.

La polul opus se află Turcia, unde vârsta de pensionare pentru bărbați este de 52 de ani. Alte valori reduse sunt raportate în Grecia, Slovenia și Luxemburg, unde pragul este de 62 de ani.

În rândul celor mai mari economii europene, Germania are cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați, de 66,2 ani, în timp ce Franța are cea mai scăzută, de 64,3 ani.

Pentru persoanele care au intrat pe piața muncii la 22 de ani în 2024, media europeană estimată pentru pensionarea bărbaților este de aproximativ 66,7 ani, în jurul anului 2069.

Cele mai mari creșteri sunt anticipate în mai multe state europene. Danemarca ar urma să aibă cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați, de 74 de ani. În Estonia, aceasta ar putea ajunge la 71 de ani până la sfârșitul anilor 2060, iar în Italia, Olanda, Suedia și Cipru la 70 de ani.

Cea mai scăzută vârstă de pensionare pentru bărbați este estimată în Slovenia și Luxemburg, unde ar urma să fie de 62 de ani. Dintre marile economii europene, Italia ar avea cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru bărbați, de 70 de ani, urmată de Regatul Unit, cu 68 de ani, și Germania, cu 67 de ani. În Franța și Spania, vârsta de pensionare ar urma să fie de 65 de ani.

Turcia ar înregistra cea mai mare creștere pentru bărbați, de 13 ani, de la 52 la 65 de ani. Danemarca ar urma să aibă o creștere de șapte ani, iar Estonia, Italia, Slovacia și Cipru de cel puțin cinci ani.

În Suedia, vârsta de pensionare pentru bărbați ar crește cu patru ani, până la 70 de ani, iar în Grecia până la 66 de ani. Creșteri de trei ani sunt estimate pentru Olanda, unde pragul ar ajunge la 70 de ani, și Finlanda, unde ar ajunge la 68 de ani.

În cazul femeilor, cele mai ridicate vârste de pensionare actuale sunt în Danemarca, Olanda, Islanda și Norvegia, toate cu 67 de ani. Media UE este de 64 de ani.

Turcia are cea mai scăzută vârstă de pensionare pentru femei, de 49 de ani, urmată de Polonia, cu 60 de ani.

Pentru femeile care au început să lucreze la 22 de ani în 2024, vârsta medie de pensionare estimată în Uniunea Europeană este de 66,4 ani, cu 2,4 ani mai mult față de femeile care s-au pensionat în 2024.

Danemarca va avea, potrivit estimărilor, cea mai ridicată vârstă de pensionare pentru femei, de 74 de ani. În Estonia ar putea ajunge la 71 de ani, iar în Italia la 70 de ani. Femeile din Olanda, Suedia și Cipru ar urma, de asemenea, să se pensioneze la 70 de ani.

Polonia va continua să aibă cea mai scăzută vârstă de pensionare pentru femei în Uniunea Europeană, cu 60 de ani spre sfârșitul anilor 2060.

În rândul economiilor mari ale Europei, femeile din Italia vor avea cea mai ridicată vârstă de pensionare, de 70 de ani, urmate de cele din Marea Britanie, cu 68 de ani. În Germania, aceasta ar urma să ajungă la 67 de ani, iar în Franța și Spania la 65 de ani.

Turcia ar înregistra și cea mai mare creștere pentru femei, de 14 ani, de la 49 la 63 de ani, pe fondul nivelului actual redus al vârstei de pensionare. Italia și Danemarca ar urma să aibă creșteri de șapte ani.

Estimările indică majorări de cel puțin patru ani în Estonia, Slovacia, Cipru, România, Austria, Suedia și Grecia. În Spania, vârsta de pensionare pentru femei ar urma să rămână la 65 de ani. Germania și Franța ar avea creșteri mai mici de un an, iar Regatul Unit o creștere de doi ani.

Raportul OCDE arată că evoluția demografică reprezintă unul dintre factorii care influențează modificările sistemelor de pensii. În unele state, schimbările privind speranța de viață pot afecta vârsta de pensionare. În cazul Danemarcei, raportul precizează că legătura actuală dintre vârsta de pensionare și speranța de viață ar putea fi modificată, iar „vârsta normală de pensionare proiectată în viitor ar fi mai mică de 74 de ani”.

Documentul estimează că populațiile statelor membre OCDE vor îmbătrâni rapid în următorii 25 de ani. Pentru fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani, numărul persoanelor de 65 de ani și peste ar urma să crească de la 33 în 2025 la 52 în 2050. În anul 2000, acest indicator era de 22.