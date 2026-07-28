Avantajul din noua lege a pensiilor. Mamele care pot beneficia de pensionare mai devreme

SURSA FOTO: Dreamstime - Ilie Bolojan nu este de acord cu eliminarea CASS pentru mame și veterani

Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de legislația privind sistemul public de pensii.

Mai exact, dreptul este acordat în funcție de numărul copiilor crescuți până la vârsta de 16 ani și poate fi solicitat doar de persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv.

Măsura este prevăzută de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică și femeilor care au adoptat copii, în situațiile stabilite de actul normativ. Realizarea stagiului complet de cotizare contributiv reprezintă o condiție obligatorie pentru obținerea reducerii vârstei de pensionare.

Potrivit art. 51 din Legea nr. 360/2023, femeile pot beneficia de această facilitate dacă sunt îndeplinite cumulativ două cerințe. Prima dintre acestea este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv prevăzut de lege.

A doua condiție se referă la creșterea copiilor. Femeia trebuie să fi născut și să fi crescut unul sau mai mulți copii până la împlinirea vârstei de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, dreptul poate fi acordat dacă aceștia au fost crescuți cel puțin 13 ani.

Reducerea vârstei standard de pensionare este stabilită distinct de alte situații prevăzute de legislație prin care această vârstă poate fi diminuată. Numărul copiilor crescuți determină perioada cu care se reduce vârsta de pensionare.

Conform prevederilor legale, reducerea diferă în funcție de numărul copiilor crescuți. Pentru o femeie care a crescut un copil, diminuarea vârstei standard de pensionare este de șase luni. În cazul a doi copii, reducerea este de un an. Pentru trei copii, perioada crește la un an și șase luni, iar pentru patru copii ajunge la doi ani.

Femeile care au crescut cinci copii beneficiază de o reducere de doi ani și șase luni, iar pentru șase copii reducerea este de trei ani. Dacă au fost crescuți șapte sau mai mulți copii, vârsta standard de pensionare poate fi redusă cu trei ani și șase luni.

Aceleași perioade de reducere se aplică și în cazul copiilor adoptați, dacă este îndeplinită condiția privind creșterea acestora timp de cel puțin 13 ani.

Pentru acordarea reducerii vârstei de pensionare, solicitanta trebuie să prezinte documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. În cazul copiilor biologici, sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor și o declarație pe propria răspundere prin care se confirmă că aceștia au fost crescuți până la vârsta de 16 ani.

În situația adopției, dosarul trebuie să conțină hotărârea judecătorească definitivă prin care adopția a fost încuviințată, certificatul de naștere al copilului și o declarație pe propria răspundere care să ateste perioada de creștere de minimum 13 ani.

Reducerea acordată mamelor poate fi cumulată cu alte diminuări ale vârstei standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, aceasta poate fi aplicată împreună cu reducerile pentru perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite de muncă, prevăzute la art. 48 din

Legea stabilește însă o limită pentru cumularea reducerilor. Perioada totală cu care poate fi diminuată vârsta standard de pensionare nu poate depăși 11 ani.

Legea nr. 360/2023 prevede că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, atingerea acestei vârste se realizează treptat, conform calendarului de majorare prevăzut în Anexa nr. 5 a actului normativ.

Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, stagiul minim de cotizare necesar este de 15 ani. Stagiul complet de cotizare este stabilit la 35 de ani pentru femei și bărbați, iar pentru femei atingerea acestuia se realizează gradual, potrivit eșalonării prevăzute de lege.