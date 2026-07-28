Legea Mineriadei 1990: Cine poate primi indemnizația de 5.000 de lei și celelalte beneficii? Categoriile excluse

Legea Mineriadei 1990 stabilește, începând cu 1 ianuarie 2027, un pachet de măsuri reparatorii pentru victimele Mineriadei din 13–15 iunie 1990. Beneficiarii pot primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei, pensionare anticipată și alte facilități.

Legea Mineriadei 1990: Pentru victimele evenimentelor din 13–15 iunie 1990, Legea nr. 137/2026 introduce o serie de drepturi și facilități, însă acestea nu vor fi acordate automat. Persoanele îndreptățite vor trebui să urmeze o procedură de recunoaștere a calității de beneficiar. Actul normativ intră în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Pot solicita recunoașterea acestei calități urmașii persoanelor decedate în timpul evenimentelor din 13–15 iunie 1990, persoanele rănite, cele arestate și cele reținute ca urmare a participării la acțiunile desfășurate în acea perioadă.

Primul pas este depunerea unui dosar la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist (SSRML). În cadrul instituției va funcționa un departament special dedicat victimelor Mineriadei, care va analiza cererile și documentele depuse. După aprobarea solicitării, SSRML va elibera documentele care atestă calitatea de beneficiar.

Conținutul dosarului diferă în funcție de categoria solicitantului, însă, în toate cazurile, sunt necesare o cerere, actul de identitate, două fotografii și o declarație pe propria răspundere că persoana nu se află într-una dintre situațiile de excludere prevăzute de lege. În plus, trebuie prezentate documente oficiale care dovedesc rănirea, arestarea, reținerea sau, în cazul urmașilor, decesul persoanei în timpul evenimentelor din iunie 1990.

După analizarea dosarului, SSRML va emite un certificat și o adeverință tipizată care confirmă statutul de beneficiar. Adeverința va fi transmisă ulterior casei teritoriale de pensii competente, iar în baza acestui document vor putea fi acordate indemnizația și celelalte drepturi prevăzute de lege. Dacă cererea este respinsă, solicitantul poate contesta decizia la instanța de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

Beneficiarii vor avea dreptul la o indemnizație lunară reparatorie de 5.000 de lei, indexată anual cu rata inflației. Totodată, vor putea ieși la pensie cu cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard, fără penalizare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani.

Legea mai prevede acces gratuit la tratamente și medicamente în spitalele și bazele de tratament din sistemul public, inclusiv în cele aflate în subordinea Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Beneficiarii vor primi medicamente gratuite prin medicul de familie, vor putea beneficia de atribuirea fără plată a unui loc de veci, de scutiri de taxe și impozite pentru locuință și un autoturism, precum și de facilități la transport.

Toate drepturile acordate în baza Legii nr. 137/2026 au caracter reparatoriu. Acestea nu sunt considerate venituri, nu sunt impozitate și nu influențează acordarea altor drepturi sau beneficii sociale.

Legea stabilește și categoriile de persoane care nu pot beneficia de drepturile prevăzute de acest act normativ. Sunt excluse persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în justiție pentru prejudiciile suferite în timpul evenimentelor din 13–15 iunie 1990.

De asemenea, nu pot beneficia de aceste drepturi persoanele care au făcut parte din aparatul de represiune sau din fosta Securitate, membrii Consiliului Frontului Salvării Naționale, foștii demnitari ai Partidului Comunist Român, precum și persoanele declarate, prin hotărâri judecătorești definitive, colaboratori ori lucrători ai Securității.

Deși Legea nr. 137/2026 stabilește cadrul general pentru acordarea acestor beneficii, procedura completă nu este încă finalizată. Actul normativ prevede că modelele certificatelor și ale adeverințelor, precum și procedura de eliberare a acestora, vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, după intrarea în vigoare a legii.

În același timp, Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist (SSRML) trebuie să își adapteze organizarea internă pentru a înființa noua structură care va gestiona dosarele victimelor Mineriadei.

Aplicarea legii ridică însă și o provocare practică pentru mulți dintre cei care ar putea solicita aceste drepturi. Actul normativ condiționează recunoașterea calității de beneficiar de prezentarea unor documente oficiale care să dovedească rănirea, arestarea sau reținerea, deși de la evenimentele din iunie 1990 au trecut 36 de ani.

Legea nu precizează ce soluții vor exista în situațiile în care aceste documente nu mai pot fi obținute sau au fost pierdute de-a lungul timpului, ceea ce ar putea îngreuna accesul unor persoane la drepturile prevăzute de actul normativ.