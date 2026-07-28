Creștere neașteptată pentru AstraZeneca. Medicamentul din spatele profitului de miliarde al gigantului farmaceutic

AstraZeneca a raportat o creștere a profitului net în al doilea trimestru, susținută de evoluția vânzărilor de medicamente împotriva cancerului și de rezultatele peste estimările analiștilor. Compania farmaceutică anglo-suedeză și-a reconfirmat perspectivele pentru anul 2026 după publicarea rezultatelor financiare trimestriale.

Acțiunile AstraZeneca, companie cu sediul în Cambridge, au înregistrat o creștere în tranzacțiile europene de luni, după ce producătorul de medicamente a anunțat rezultate financiare care au depășit așteptările pieței. Evoluția bursieră a venit după o perioadă de scădere începută la începutul lunii iulie, determinată de rezultatele unui studiu clinic pentru medicamentul Wainua.

Profitul net al companiei a ajuns la 2,51 miliarde de dolari (2,2 miliarde de euro) în cele trei luni încheiate la finalul lunii iunie, în creștere cu peste 2% față de aceeași perioadă a anului precedent. Rezultatul a fost influențat de vânzările în creștere ale tratamentelor oncologice.

Veniturile totale ale AstraZeneca au crescut cu 5% la cursuri de schimb constante, până la 15,38 miliarde de dolari (13,49 miliarde de euro), evoluția fiind susținută de performanța medicamentelor destinate tratării cancerului și bolilor rare.

AstraZeneca a raportat un câștig pe acțiune de 2,63 dolari, cu 18% mai mare la cursuri de schimb constante, depășind estimarea analiștilor de 2,48 dolari. Compania a indicat că rezultatele reflectă o profitabilitate de bază solidă în trimestrul analizat.

Directorul executiv al AstraZeneca, Pascal Soriot, a declarat că firma este „pe drumul cel bun” pentru atingerea obiectivului de a obține venituri totale de 80 de miliarde de dolari (70,15 miliarde de euro) până în 2030, în ciuda unui rezultat nefavorabil înregistrat recent într-un studiu clinic avansat.

„Rămânem încrezători în soliditatea portofoliului nostru de proiecte și avem peste douăzeci de date de mare valoare așteptate în următoarele 18 luni”, a declarat Soriot, luni, potrivit euronews.com.

Acțiunile companiei au avansat cu 1,4% la începutul tranzacțiilor europene. Creșterea a venit după reculul înregistrat de titluri la începutul lunii iulie, după ce medicamentul Wainua nu a reușit să atingă obiectivele stabilite într-un studiu clinic, un rezultat rar pentru producătorul farmaceutic.

AstraZeneca continuă să investească în dezvoltarea de noi tratamente, inclusiv în domeniul obezității, pe lângă portofoliul de medicamente oncologice care reprezintă una dintre principalele surse de creștere pentru companie.

Rezultatele publicate în luna iunie au arătat că pacienții care au primit cea mai mare doză din tratamentul experimental pentru scădere în greutate, elecoglipron, au pierdut în medie 10,5% din greutatea corporală după 26 de săptămâni. După 36 de săptămâni, pierderea medie în greutate a ajuns la 11,8%.

Dacă rezultatele vor fi confirmate în studiile ulterioare, tratamentul ar putea permite AstraZeneca să intre pe piața medicamentelor pentru slăbit, un segment cu valoare ridicată și dominat în prezent de Novo Nordisk din Danemarca și Eli Lilly din Statele Unite.

Compania farmaceutică își concentrează astfel dezvoltarea pe mai multe direcții terapeutice, menținând investițiile în medicamente oncologice, boli rare și tratamente destinate obezității.