Potrivit rezultatelor financiare preliminare, cifra de afaceri a rămas la nivelul anului 2024, însă profitabilitatea a avansat semnificativ. Profitul brut a urcat la 509,3 milioane de lei, iar profitul net a crescut cu 14% comparativ cu anul precedent.

Compania explică evoluția prin creșterea marjelor în segmentul rezidențial și printr-o disciplină strictă în gestionarea costurilor la nivel de grup.

„În 2025, ne-am concentrat pe valorificarea portofoliului rezidențial aflat în dezvoltare, menținând o poziționare favorabilă a prețurilor și consolidând marjele. În timp ce cifra de afaceri a rămas stabilă, profitabilitatea s-a îmbunătățit semnificativ, susținută de o creștere de 18% a prețului mediu de vânzare pe metru pătrat și de un control strict al costurilor implementat pe tot parcursul anului. Prin decizia deliberată de a amâna lansarea unor proiecte noi și de a ne concentra pe dezvoltările aflate aproape de finalizare, am menținut un bilanț solid, asigurând totodată un ritm constant de execuție la nivelul întregului portofoliu. Această abordare disciplinată în alocarea capitalului ne-a permis să avansăm lucrările fără a pune presiune excesivă asupra resurselor financiare sau operaționale. Dacă 2025 a fost un an de maximizare a vânzărilor în cadrul portofoliului existent, 2026 va fi un an al noilor lansări, atât în București, cât și la nivel regional. Anul acesta vom începe vânzările pentru cinci noi dezvoltări rezidențiale, marcând începutul următoarei faze de expansiune a companiei”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO și cofondator al One United Properties.

Veniturile din rezidențial au ajuns la 1,1 miliarde de lei, în scădere cu 6% față de 2024, evoluție explicată prin mixul de vânzări și calendarul lansărilor. În schimb, venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 10%, până la 363,5 milioane de lei.

Marja netă din vânzările rezidențiale s-a îmbunătățit semnificativ, de la 28,9% în 2024 la 33,9% în 2025, pe măsură ce proiectele s-au apropiat de finalizare. Totodată, prețul mediu de vânzare pe metru pătrat vândut și pre-vândut a avansat cu 18% față de anul anterior.

Pe zona de venituri recurente, compania a raportat încasări din chirii (inclusiv servicii către chiriași) de 164,6 milioane de lei, în creștere cu 9%. Veniturile nete din chirii au ajuns la 107,6 milioane de lei, în urcare cu 5% față de 2024.

În 2025 au fost închiriați și pre-închiriați 13.720 mp de spații de birouri și retail, iar pentru 23.032 mp au fost semnate prelungiri de contracte. Gradul de ocupare al portofoliului comercial a ajuns la 97% la finalul anului.

„2025 a fost unul dintre cei mai dinamici ani din istoria noastră în ceea ce privește activitatea de construcții. Am livrat 375 de unități în cadrul a trei dezvoltări și am gestionat construcția a peste 3.800 de unități aflate în prezent în curs de dezvoltare, fapt ce reflectă amploarea operațiunilor și capacitatea de execuție pe care le-am acumulat de-a lungul timpului. Anul 2026 va marca cel mai important an de până acum din punct de vedere al vânzărilor, cu aproape 2.800 de unități rezidențiale programate pentru finalizare, alături de livrarea One Gallery și One Technology District, care vor adăuga peste 36.000 mp închiriabili de spații comerciale și de birouri și vor consolida suplimentar portofoliul nostru de venituri recurente. În același timp, intrăm într-o nouă etapă, marcată de extinderea regională a portofoliului de terenuri în orașe cu potențial ridicat de creștere, ceea ce va sprijini și mai mult creșterea veniturilor în anii următori”, a adăugat Andrei Diaconescu, co-CEO și cofondator al One United Properties.

La finalul lui 2025, One United Properties avea disponibilități de numerar de 655 milioane de lei, cu 52% peste nivelul din 2024. Datoria netă era de 895,3 milioane de lei, reprezentând 14% din totalul activelor, evaluate la 6,6 miliarde de lei.

Indicatorul loan-to-value brut a fost de 36% la 31 decembrie 2025, nivel considerat conservator pentru companiile imobiliare europene listate.

Portofoliul de terenuri deținut sau contractat pentru dezvoltări viitoare însumează 504,1 mii mp, cu drepturi de construire de peste 1,3 milioane mp. Valoarea brută de dezvoltare estimată este de 2,7 miliarde de euro, iar planurile vizează peste 11.000 de apartamente și 106.000 mp de spații comerciale pentru închiriere, inclusiv un hotel Hoxton în cadrul unor clădiri restaurate.