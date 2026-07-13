One United Properties a atras 853,8 milioane de lei de la listarea la BVB și și-a extins baza de acționari la aproape 9.730

One United Properties prezintă bilanțul celor cinci ani de la listarea la Bursa de Valori București (BVB), perioadă în care a atras capital de peste 853 de milioane de lei, și-a extins semnificativ portofoliul de proiecte și și-a diversificat activitatea, inclusiv prin intrarea pe piața din Statele Unite ale Americii.

One United Properties, investitor și dezvoltator imobiliar, a atras 853,8 milioane de lei prin trei operațiuni de majorare a capitalului social de la listarea sa pe Piața Principală a Bursei de Valori București (BVB). În aceeași perioadă, compania a distribuit acționarilor dividende în valoare de aproape 390 de milioane de lei și a înregistrat un volum cumulat al tranzacțiilor bursiere de peste 1,7 miliarde de lei.

Potrivit companiei, baza de acționari s-a extins de 2,5 ori de la momentul listării, ajungând la aproximativ 9.730 de acționari. Totodată, acțiunile One United Properties au fost incluse în mai mulți indici bursieri locali și internaționali, printre care BET, FTSE Global All Cap, FTSE Global Mid Cap, MSCI Frontier Markets și MSCI Romania.

Accesul la piața de capital a susținut o dezvoltare semnificativă a companiei în ultimii cinci ani. Activele totale au crescut de aproape patru ori, de la 1,7 miliarde de lei la sfârșitul anului 2020 la 6,5 miliarde de lei la 31 martie 2026. În același interval, capitalurile proprii au avansat de 4,6 ori, de la 824 de milioane de lei la 3,8 miliarde de lei. De asemenea, portofoliul rezidențial, care include proiecte aflate în construcție și în diverse etape de planificare, s-a extins de aproape cinci ori, de la o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 939 de milioane de euro la momentul listării, la peste 4,5 miliarde de euro la finalul lunii martie 2026.

Evoluția companiei a fost remarcată și pe plan internațional. În clasamentul „Europe’s Fastest Growing Companies 2025”, realizat de Financial Times și Statista, One United Properties s-a clasat pe primul loc în rândul companiilor din România, pe primul loc în sectorul imobiliar și pe locul al nouălea la nivel european. Clasamentul include cele 300 de companii europene cu cea mai ridicată rată anuală compusă de creștere a veniturilor în perioada 2014–2024.

În 2020, One United Properties era cunoscută în principal pentru dezvoltările rezidențiale de lux din nordul Bucureștiului. Între timp, compania și-a extins activitatea în segmentul upper-medium prin proiecte precum One Cotroceni Park și One Lake District și continuă să își diversifice portofoliul către segmentul premium affordable, menținându-și totodată o prezență puternică în cele mai atractive zone ale Capitalei.

Pe lângă dezvoltarea segmentului rezidențial, One United Properties și-a extins activitatea prin dezvoltarea unor noi linii de business, care au devenit piloni importanți ai companiei. Portofoliul de birouri a crescut de peste trei ori, de la 47.000 de metri pătrați de suprafață închiriabilă brută în 2020 la 155.000 de metri pătrați la 31 martie 2026, consolidând unul dintre cele mai mari portofolii de spații de birouri dezvoltate de o companie românească. În același timp, veniturile recurente din chirii au avansat de aproape 100 de ori, de la 1,7 milioane de lei în 2020 la 164,6 milioane de lei în 2025, reflectând capacitatea companiei de a genera venituri stabile, complementare profiturilor obținute din dezvoltările imobiliare.

Procesul de diversificare a continuat prin intrarea în noi segmente de piață. Prin proiectul One Gallery, care presupune restaurarea fostei fabrici Ford din cadrul dezvoltării One Floreasca City, compania a pătruns pe segmentul destinațiilor de retail și pregătește deschiderea Marketta Food Hall, unul dintre cele mai mari food hall-uri din Europa Centrală și de Est. Totodată, prin dezvoltarea hotelurilor Mondrian Bucharest și The Hoxton Bucharest, realizate în parteneriat cu Ennismore, parte a grupului Accor, One United Properties își extinde prezența și în sectorul ospitalității.

Strategia de revitalizare a patrimoniului construit a continuat după achiziția Casei Braikoff în 2021, clădire redenumită ulterior One Athenee. Compania a finalizat restaurarea imobilului și a continuat procesul de reconversie a unor clădiri emblematice și foste platforme industriale din București. Această abordare este reflectată și de proiecte precum One Cotroceni Park, care a transformat fosta platformă industrială Ventilatorul într-o destinație urbană cu funcțiuni mixte, precum și de One Gallery, prin care una dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu industrial din Capitală este readusă în circuitul urban.

La sfârșitul anului 2025, One United Properties și-a extins activitatea pe piața regională prin dezvoltări în Constanța, Sibiu și Iași. În 2026, compania a făcut primul pas pe piața internațională prin achiziția unui teren în zona metropolitană Nashville, din Statele Unite ale Americii, devenind una dintre puținele companii românești listate care dețin investiții directe pe piața americană.