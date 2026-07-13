SUA pregătesc noi reguli pentru livrările cu drone. Piața ar putea crește cu 65% pe an până în 2034

Livrările cu drone intră într-o nouă etapă de dezvoltare, pe măsură ce SUA pregătesc reguli care ar putea elimina principalele obstacole legislative pentru extinderea serviciilor. În paralel, China accelerează investițiile în acest sector strategic, transformând competiția tehnologică într-o miză tot mai importantă la nivel global.

SUA își accelerează dezvoltarea serviciilor de livrare cu drone, pe fondul pregătirii unor noi reglementări care ar putea elimina una dintre cele mai importante bariere în calea extinderii acestui sector. Marile companii din comerțul online și retail, precum Amazon și Walmart, își dezvoltă rapid rețelele de livrare, în timp ce autoritățile de la Washington consideră tehnologia dronelor un domeniu strategic în competiția tehnologică cu China.

Până în prezent, legislația americană a impus ca dronele comerciale să opereze doar în raza vizuală a unui operator, ceea ce a limitat rentabilitatea proiectelor de livrare. Administrația Federală a Aviației a propus însă un nou set de reguli care ar permite operatorilor autorizați să efectueze zboruri dincolo de raza vizuală fără a mai solicita aprobări speciale. O astfel de schimbare ar putea accelera semnificativ dezvoltarea pieței și ar face mai atractive investițiile în acest domeniu.

Un exemplu este compania Dexa, care, în 2021, a testat împreună cu lanțul de supermarketuri Kroger un program de livrare a alimentelor cu drone. Proiectul a fost suspendat după opt luni din cauza costurilor ridicate, însă compania poartă în prezent discuții pentru reluarea colaborării, considerând că noile reguli propuse ar putea transforma astfel de servicii într-o afacere profitabilă.

Potrivit estimărilor PwC, piața americană a dronelor ar urma să înregistreze un ritm mediu de creștere de aproximativ 65% pe an până în 2034. La nivel global, numărul livrărilor efectuate cu drone este estimat să crească de la aproximativ 13 milioane în 2026 la peste 800 de milioane în 2034.

Între timp, Walmart și Amazon, care și-au lansat programele de livrare cu drone în 2021, respectiv 2022, își extind constant operațiunile. Walmart utilizează în prezent drone în 70 de magazine din SUA și intenționează să depășească 270 de locații până la sfârșitul anului 2027. Compania susține că se apropie de pragul de două milioane de livrări efectuate cu drone, majoritatea fiind realizate în acest an. La rândul său, Amazon a inaugurat în această săptămână cea de-a zecea rețea de livrare cu drone din SUA, la Baton Rouge, în statul Louisiana, și afirmă că poate livra comenzile în mai puțin de 30 de minute.

Dronele sunt utilizate în principal pentru transportul produselor urgente și de dimensiuni reduse, precum medicamente, hrană pentru animale sau alte articole de uz casnic. În funcție de model, acestea pot transporta încărcături cuprinse între aproximativ 1,5 și 3,5 kilograme.

Companiile estimează că această tehnologie va reduce semnificativ costurile de livrare. Potrivit PwC, costul unei livrări cu dronă ar putea scădea până la aproximativ doi dolari până în 2034, un nivel considerabil mai redus decât cel al livrărilor tradiționale.

Extinderea acestor servicii se concentrează în special în zonele suburbane, unde curțile spațioase și traficul rutier favorizează eficiența livrărilor aeriene. Cu toate acestea, dezvoltarea proiectelor continuă să întâmpine opoziția unor comunități locale, care invocă probleme legate de zgomot și de protecția vieții private.

Competiția în domeniul livrărilor cu drone are și o importantă dimensiune geopolitică. China investește masiv în dezvoltarea așa-numitei „economii de joasă altitudine”, iar autoritățile de la Beijing estimează că valoarea acestui sector va depăși 2.000 de miliarde de yuani până în 2030. Totodată, compania chineză JD Logistics susține că utilizarea dronelor în anumite regiuni rurale a redus timpul de livrare cu până la 70%.

Specialiștii consideră că relaxarea reglementărilor în SUA ar putea impulsiona puternic dezvoltarea pieței de livrări cu drone. Pe fondul investițiilor tot mai consistente în această tehnologie, noul cadru legislativ este așteptat să accelereze extinderea serviciilor și să marcheze începutul unei noi etape de creștere pentru acest sector.