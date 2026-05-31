Schimbare istorică la Amazon și Walmart. Cum se transformă retailul tradițional. Cei doi giganți folosesc AI-ul ca să nu mai depindă de clienți

În timp ce inflația transformă cumpărăturile zilnice într-un calcul emoțional dureros pentru americani, Amazon și Walmart își schimbă radical strategiile. Cele două companii nu se mai luptă doar pentru bonul de casă, ci devin piloni de infrastructură tehnologică și logistică. Prin inteligență artificială, cloud și automatizare, giganții își asigură profitul, reducându-și dependența de retailul tradițional afectat de criză.

Weekendul de Memorial Day ar fi trebuit să ofere o nouă confirmare a rezilienței consumatorului american. În schimb, pentru Amazon și Walmart, această sărbătoare s-a transformat într-un studiu de caz despre amânarea achizițiilor discreționare.

Memorial Day (Ziua Memorială sau Ziua Eroilor) este o sărbătoare oficială la nivel federal în Statele Unite ale Americii, fiind sărbătorită în ultima zi de luni din mai. Denumită în trecut și Decoration Day, ea comemorează soldații americani care au murit în luptă sau în timpul serviciului militar.

Cel mai elocvent semnal nu a venit de la casele de marcat, ci de pe platformele de socializare. Pe TikTok, X și Reddit, utilizatorii au viralizat bonuri fiscale de la supermarket din anul 2006. Aceste imagini arătau cât de multă carne, câte produse proaspete și câte bunuri de bază putea cumpăra o familie cu doar 150 de dolari în urmă cu două decenii.

Postările nu au reprezentat doar o simplă nostalgie, ci au funcționat ca un barometru emoțional colectiv. Acest fenomen demonstrează că publicul percepe inflația nu ca pe un indicator macroeconomic abstract, ci ca pe un calcul dureros de zi cu zi.

În acest context tensionat, Amazon și Walmart nu se mai luptă doar pentru a atrage clienții la următoarea sesiune de cumpărături.

Ambele companii își repoziționează activitatea și devin furnizori de infrastructură pentru o economie digitală extinsă, în care comerțul tradițional reprezintă doar un singur nivel al unei afaceri mult mai mari, se arată într-o analiză a PYMNTS.

Pentru Amazon și Walmart, miza actuală nu mai este legată de modul în care americanii își cheltuiesc banii, ci de controlul sistemelor din spatele acelor cumpărături. Recunoscând această realitate, liderii pieței își reduc dependența de economia retailului tradițional.

Publicitatea, serviciile pe bază de abonament, logistica, cloud computing-ul și infrastructura de inteligență artificială oferă fluxuri de venituri mult mai stabile și mai scalabile decât vânzarea directă de mărfuri. Companiile au nevoie în continuare de clienții care cumpără alimente sau haine, dar ele vor tot mai mult ca alte companii, dezvoltatori și publicitari să își construiască afacerile pe platformele lor.

Această diversificare strategică schimbă complet ecuația de business. Un weekend cu vânzări slabe în magazine contează mult mai puțin dacă divizia de infrastructură continuă să crească și să genereze profituri mari.

Amazon abordează inteligența artificială nu doar ca pe un instrument de eficientizare internă, ci ca pe un serviciu pe care îl poate monetiza în exterior.

Compania a decis să ofere comercianților independenți acces la asistenți de cumpărături bazați pe AI și la tehnologii conexe, care inițial fuseseră create exclusiv pentru ecosistemul propriu. Prin această mișcare, gigantul tech se implică adânc în operațiunile competitorilor și ale partenerilor săi, asigurându-și venituri constante dintr-o zonă cu marje mari de profit.

Datele din raportul PYMNTS Intelligence, intitulat „The AI On-Ramp: Data Shows How Everyday Tasks Build Consumer Habits”, susțin această direcție. Studiul arată că identificarea linkurilor de produse reprezintă una dintre activitățile pentru care publicul folosește cel mai des inteligența artificială, un procent de 31,4% dintre consumatori utilizând IA în acest scop în luna februarie.

Pe lângă inovațiile din tehnologie, Amazon a anunțat recent și o restructurare majoră la nivelul conducerii platformei sale de sănătate. Dr. Roy Schoenberg, fondatorul platformei de telemedicină Amwell, va prelua conducerea acestei divizii începând cu data de 1 iulie, marcând o nouă etapă în expansiunea companiei.

În timp ce Amazon mizează pe servicii cloud și tehnologie pură, Walmart se confruntă direct cu anxietățile consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la alimente, combustibil și locuințe. Clienții nu doar că aleg mărci mai ieftine, dar își regândesc complet frecvența și volumul cumpărăturilor.

Din acest motiv, transformarea digitală a Walmart se desfășoară într-un mod mai puțin spectaculos, dar extrem de practic.

Retailerul utilizează automatizarea și învățarea automată (machine learning) pentru a îmbunătăți previziunile de stoc, a reduce costurile de livrare și a optimiza distribuția mărfurilor în rețeaua sa de magazine.

Walmart a investit masiv în modernizarea lanțurilor de aprovizionare și în integrarea comerțului electronic în magazinele fizice. Aceste investiții oferă acum avantaje măsurabile într-o perioadă în care cumpărătorii sunt extrem de atenți la prețuri.

Mii de magazine Walmart funcționează simultan ca puncte de vânzare, centre de livrare rapidă și spații publicitare. Compania își valorifică astfel avantajul logistic pe care Amazon încă se chinuie să îl egaleze în totalitate.

În cele din urmă, ambele companii evoluează din simpli comercianți în intermediari indispensabili ai economiei moderne. Cea mai valoroasă poziție pe piață nu mai aparține celor care vând produse în mod direct, ci celor care dețin întreaga infrastructură prin care se realizează comerțul.