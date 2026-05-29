Ce salarii au românii din Diaspora care lucrează la Mega Image, Carrefour, Kaufland, Auchan, Penny, Metro și Selgros? Cât de mare e diferența față de salariile din România

Mulți români se întreabă dacă merită să plece la muncă în străinătate pentru un job la supermarket. Diferențele salariale sunt însă impresionante: în timp ce în unele țări salariile pornesc de la sub 1.000 de euro pe lună, în alte state pot depăși cu ușurință 2.500 de euro. Am analizat cât câștigă românii care lucrează la Carrefour, Kaufland, Auchan, Penny, Metro și Selgros în marile economii europene și cât de mare este decalajul față de veniturile din România.

Românii care lucrează în marile lanțuri de supermarketuri și cash & carry din Europa pot obține salarii semnificativ mai mari decât cele din România, diferențele fiind influențate de țara în care activează, de poziția ocupată și de experiența acumulată.

Datele privind remunerațiile brute lunare arată că Germania, Franța și Austria se numără printre statele care oferă cele mai atractive venituri pentru angajații din retail. La polul opus, cele mai mici salarii pentru pozițiile de intrare sunt întâlnite în Portugalia, unde remunerațiile pornesc de la aproximativ 895 de euro brut pe lună.

În Italia, un casier la Carrefour câștigă aproximativ între 1.400 și 1.550 de euro brut pe lună, în timp ce un lucrător la rafturi primește între 1.150 și 1.300 de euro. La Penny, salariile pentru casieri și lucrători comerciali se situează între 1.400 și 1.500 de euro lunar. La Metro, lucrătorii comerciali și casierii sunt remunerați cu aproximativ 1.500 – 1.700 de euro brut pe lună.

Supermarket Funcție Salariu lunar (brut) Carrefour Casier (Cassiere) 1.400 € – 1.550 € Carrefour Lucrător rafturi (Scaffalista) 1.150 € – 1.300 € Penny Casier / Lucrător comercial 1.400 € – 1.500 € Metro Lucrător comercial / Casier 1.500 € – 1.700 €

În Spania, salariile sunt relativ apropiate între marile lanțuri de retail. La Carrefour, casierii și lucrătorii comerciali aflați pe poziții de bază câștigă între 1.350 și 1.450 de euro brut pe lună. Aceleași niveluri salariale sunt întâlnite și la Auchan, care operează în această țară sub brandul Alcampo. La Metro, cunoscut local drept Makro, lucrătorii de depozit și casierii primesc între 1.400 și 1.600 de euro lunar.

Supermarket Funcție Salariu lunar (brut) Carrefour Casier / Lucrător comercial (Personal base) 1.350 € – 1.450 € Auchan (Alcampo) Casier / Lucrător comercial 1.350 € – 1.450 € Metro (Makro) Lucrător depozit / Casier 1.400 € – 1.600 €

Portugalia se remarcă prin salarii mai reduse pentru pozițiile de intrare. La Auchan, un casier sau lucrător comercial aflat la început de carieră câștigă între 895 și 950 de euro brut pe lună, în timp ce un lucrător în depozit sau logistică ajunge la aproximativ 1.275 de euro. La Metro (Makro), casierii și lucrătorii comerciali au salarii cuprinse între 950 și 1.100 de euro lunar.

Supermarket Funcție Salariu lunar (brut) Auchan Casier / Lucrător comercial (salariu de intrare) 895 € – 950 € Auchan Lucrător depozit / Logistică 1.275 € Metro (Makro) Casier / Lucrător comercial 950 € – 1.100 €

Franța oferă venituri considerabil mai mari pentru angajații din retail. La Carrefour, un casier în funcția de „Hôte de caisse” câștigă între 1.850 și 1.950 de euro brut pe lună, iar lucrătorii comerciali sau responsabilii cu aprovizionarea rafturilor primesc între 1.800 și 1.900 de euro. La Auchan, casierii sunt remunerați cu aproximativ 1.850 – 1.900 de euro, iar lucrătorii comerciali de tip „Employé Libre Service” câștigă între 1.800 și 1.950 de euro lunar. La Metro, casierii și lucrătorii de depozit ajung la salarii de 1.850 – 2.100 de euro, în timp ce responsabilii de raion pot câștiga între 2.500 și 2.900 de euro brut pe lună.

Supermarket Funcție Salariu lunar (brut) Carrefour Casier (Hôte de caisse) 1.850 € – 1.950 € Carrefour Lucrător comercial / Rafturi 1.800 € – 1.900 € Auchan Casier (Hôte de caisse) 1.850 € – 1.900 € Auchan Lucrător comercial (Employé Libre Service) 1.800 € – 1.950 € Metro Casier / Lucrător depozit 1.850 € – 2.100 € Metro Responsabil raion (Manager de rayon) 2.500 € – 2.900 €

În Austria, salariile din retail depășesc pragul de 2.000 de euro încă de la nivelul pozițiilor de bază. La Penny, un casier câștigă aproximativ 2.040 de euro brut pe lună, iar un lucrător comercial ajunge la circa 2.180 de euro. La Metro, salariile pentru lucrătorii comerciali și casieri sunt cuprinse între 2.150 și 2.300 de euro lunar.

Supermarket Funcție Salariu lunar (brut) Penny Casier (Kassierer) 2.040 € Penny Lucrător comercial (Verkäufer) 2.180 € Metro Lucrător comercial / Casier 2.150 € – 2.300 €

Germania se află printre țările cu cele mai mari salarii din sectorul retail analizat. La Kaufland, un casier este plătit cu aproximativ 2.690 de euro brut pe lună, iar un lucrător comercial câștigă în jur de 2.825 de euro. La Penny, salariile pentru casieri și lucrători comerciali variază între 2.550 și 2.700 de euro lunar. La Metro, remunerațiile pentru aceleași funcții sunt cuprinse între 2.580 și 2.750 de euro. De asemenea, la Selgros, lucrătorii din depozit și casierii câștigă între 2.450 și 2.600 de euro brut pe lună.