Bătălia giganților în retail devine tot mai strânsă. Lidl este lider de piață, dar Mega Image și Profi câștigă teren

Lidl a încheiat anul 2025 cu afaceri de peste 27,3 miliarde de lei în România, menținându-se pe primul loc în retailul alimentar. În același timp, grupul Ahold Delhaize își consolidează prezența prin Mega Image și Profi, după preluarea celei din urmă rețele. Datele financiare arată o competiție tot mai intensă între marile grupuri internaționale care domină comerțul modern din România. Retailerul german anunță, totodată, investiții majore și extinderea accelerată a rețelei în 2026.

Lidl și-a consolidat poziția de lider pe piața românească de retail după ce toate companiile sale locale – Lidl Discount, Lidl România SCS și Lidl România SRL – au raportat afaceri cumulate de peste 27,3 miliarde de lei în 2025. Rezultatul reprezintă o creștere de aproximativ 10% comparativ cu anul precedent.

Pe locul al doilea se menține Kaufland, companie care face parte din același grup german Schwarz. Rețeaua a depășit pragul de 20 de miliarde de lei cifră de afaceri, confirmând forța grupului pe piața locală.

În același timp, concurența începe să se apropie. Mega Image, parte a grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize, a înregistrat în 2025 afaceri de 12,25 miliarde de lei, cu 15,8% mai mari decât în anul anterior.

Deși Profi Rom Food a raportat pierderi record de 537,2 milioane de lei în anul în care a fost preluată de Mega Image, compania a continuat să crească din punct de vedere comercial. Cifra de afaceri a rețelei a ajuns la 14,4 miliarde de lei, în creștere cu 2,5% față de 2024.

Pierderile raportate de Profi sunt cele mai mari din istoria companiei și marchează al șaptelea an consecutiv în care rețeaua încheie exercițiul financiar pe minus.

Deși Ahold Delhaize își întărește poziția prin integrarea Profi, grupul Schwarz continuă să dețină un avantaj important în România prin rezultatele cumulate ale Lidl și Kaufland.

Mai mult, grupul german și-a extins recent portofoliul prin preluarea rețelei La Cocoș. Retailerul românesc a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de peste 1,5 miliarde de lei, în creștere cu 28% față de anul precedent.

În competiția pentru podium rămâne și Carrefour, prezent pe piața locală prin mai multe entități juridice. Rețeaua a trecut recent sub controlul proprietarilor Dedeman și continuă să fie unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul modern.

Evoluțiile din ultimul an arată că marile grupuri internaționale își consolidează pozițiile prin investiții, extinderi și achiziții, într-o piață în care diferențele dintre principalii competitori se măsoară în miliarde de lei.

Lidl a anunțat că va reinvesti integral profitul obținut în 2025 în dezvoltarea operațiunilor din România. Compania pregătește un program amplu de extindere pentru anul financiar 2026.

Planul prevede deschiderea a peste 40 de magazine noi la nivel național, ceea ce va genera aproximativ 1.000 de locuri de muncă suplimentare. Totodată, retailerul estimează o creștere organică de aproximativ 10% a volumelor de marfă achiziționate de la producătorii locali.

Compania continuă și investițiile în resursa umană. Potrivit datelor comunicate de retailer, cel mai mic salariu din companie este în prezent cu 31% peste salariul minim brut pe economie.

Pachetul de beneficii include al 13-lea salariu, tichete de masă, prime anuale, asigurări de sănătate, sporuri pentru diferite categorii de activitate și programe dedicate sprijinirii familiilor angajaților.

Retailerul german a atins recent o nouă etapă de dezvoltare pe piața locală, odată cu inaugurarea magazinului cu numărul 400 din România.

Compania are în prezent peste 14.000 de angajați la nivel local și face parte din grupul Schwarz, unul dintre cei mai mari operatori de retail alimentar din Europa. La nivel internațional, Lidl operează peste 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice și depozite în 31 de țări.

Atingerea pragului de 400 de unități este inclusă într-o strategie mai amplă de extindere. Pentru anul financiar 2026, compania a alocat un buget de peste 285 de milioane de euro pentru dezvoltarea rețelei din România, cu 56% mai mare decât cel din anul precedent.

Recent, retailerul a anunțat și majorarea veniturilor pentru toți angajații din România. Pe lângă salariu, pachetul de compensații include al 13-lea salariu și tichete de masă în valoare de 40 de lei pentru fiecare zi lucrată.

Angajații beneficiază și de prime de Paște de 600 de lei și de Crăciun de 800 de lei. Sistemul de sporuri acordă majorări de 40% pentru activitatea desfășurată în weekend, 25% pentru munca de noapte și 100% pentru sărbătorile legale sau orele suplimentare.

La acestea se adaugă un bonus aniversar de 1.200 de lei acordat după fiecare an petrecut în companie angajaților din magazine și depozite, bonusuri de recomandare de 1.000 de lei, recompense jubiliare pentru vechime de 10 și 25 de ani, precum și bonusuri acordate la pensionare.