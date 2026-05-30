Lidl își deschide primul pub. Numele ales trimite direct la cel mai cunoscut simbol al retailerului (FOTO)

Lidl a anunțat numele oficial al primului său pub, care va fi deschis în Dundonald, în estul Belfastului. Proiectul este realizat de Lidl Irlanda de Nord și presupune o investiție de peste 500.000 de lire sterline. Localul urmează să fie inaugurat luna viitoare și va funcționa în incinta magazinului, cu acces separat pentru clienți. Inițiativa marchează intrarea Lidl pe un segment complet nou de activitate.

Lidl a confirmat că noul pub va purta numele „The Middle Ale”, o denumire care face trimitere directă la celebrul „Middle Aisle” (culoarul din mijloc) – culoarul central din magazinele sale, devenit una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale brandului în rândul clienților.

Noul local va avea o capacitate de aproximativ 60 de locuri și va putea fi accesat printr-o intrare separată de cea a supermarketului.

Proiectul reprezintă o premieră pentru retailerul german, fiind prima unitate de acest tip deschisă de companie după obținerea autorizației de construire anul trecut.

Apropierea finalizării lucrărilor a fost confirmată și de conducerea Lidl Irlanda de Nord, care a prezentat conceptul drept o extindere a ofertei existente.

„Suntem încântați să confirmăm că noua noastră bară din Dundonald este aproape finalizată și se va deschide luna viitoare sub numele de «The Middle Ale», în semn de omagiu adus faimosului nostru culoar din mijloc, pe care clienții noștri îl cunosc și îl iubesc”, a declarat Gordon Cruikshanks, directorul general regional al Lidl Irlanda de Nord.

În continuarea prezentării proiectului, acesta a explicat că noua locație va pune la dispoziția clienților întreaga ofertă de băuturi a companiei într-un format diferit față de cel întâlnit în magazine.

„Cu o gamă largă de băuturi de calitate premium, inclusiv beri, vinuri și băuturi spirtoase, suntem încântați să oferim clienților întreaga noastră gamă într-un nou cadru inovator de pub”, a afirmat Gordon Cruikshanks.

Conducerea companiei susține că noul pub nu reprezintă doar o extindere comercială, ci și un răspuns la schimbările demografice și economice din zonă. Potrivit reprezentanților retailerului, localitatea Dundonald a cunoscut o dezvoltare accelerată în ultimii ani, ceea ce a generat o cerere mai mare pentru astfel de servicii.

În acest context, Lidl consideră că investiția poate contribui atât la dezvoltarea sectorului local al ospitalității, cât și la crearea de noi locuri de muncă. Proiectul va genera opt posturi noi, inclusiv funcții de conducere și poziții destinate personalului de servire și vânzare.

Referindu-se la colaborarea cu firmele implicate în realizarea proiectului, reprezentantul companiei a evidențiat componenta de design și amenajare a viitorului local.

„Am lucrat cu fantasticii noștri parteneri de construcții și amenajări, precum și cu unul dintre cei mai buni designeri de interior din domeniul hotelier din insula Irlanda, pentru a aduce în Dundonald o ofertă unică, care să reflecte brandul nostru”, a declarat Gordon Cruikshanks.

Acesta a subliniat că retailerul a urmărit să creeze un concept diferit, adaptat comunității locale și integrat în dezvoltarea regiunii.

„Având în vedere că construcția este aproape finalizată, așteptăm cu nerăbdare să vedem reacția și să primim feedback de la clienți cu privire la ceea ce credem că este o nouă adăugire inovatoare la sectorul ospitalității înfloritor din zona extinsă a Belfastului, precum și o investiție extrem de necesară pentru comunitatea Dundonald”, a afirmat Gordon Cruikshanks.

Potrivit acestuia, prezența Lidl în comunitate de peste două decenii și creșterea populației locale au contribuit la decizia lansării acestui proiect.

„Lidl face parte din comunitatea irlandeză de peste 20 de ani, iar în acest timp clienții noștri nu au avut acces la întreaga gamă de produse Lidl Northern Ireland. Dundonald este un oraș în plină dezvoltare, care a înregistrat o creștere a populației de peste 20% în ultimii ani, ceea ce a dus la o cerere mai mare pentru un pub în localitate”, a explicat Gordon Cruikshanks, director regional pentru Irlanda de Nord.

Conceptul unui pub integrat în proximitatea directă a unui supermarket este considerat o inițiativă neobișnuită în sectorul de retail. Prin acest proiect, Lidl testează un model care combină comerțul tradițional cu experiența de consum la fața locului, o formulă care ar putea fi analizată și pentru alte piețe în viitor.