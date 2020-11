Irlanda de Nord – România. Meci nebun în direct la Pro TV! Miza importantă în joc, tricolorii trebuie să riște tot

Scor Irlanda de Nord – România 0 – 0

Naţionala de fotbal a României va juca, miercuri, împotriva Irlandei de Nord, la Belfast, în ultima partidă din Grupa 1 a Diviziei B a Ligii Naţiunilor. Meciul se va disputa de la ora 21:45 și va fi transmis în direct de PRO TV și pe capital.ro.

Clasamentul grupei înainte de acest meci este următorul:

Clasamentul Grupei B1:

1. Austria 12p (5 meciuri)

2. Norvegia 9p (5 meciuri)

3. România 7p (5 meciuri)

4. Irlanda de Nord 1p (5 meciuri)

* după victoria la „masa verde” cu Norvegia

Meciul pe care prima reprezentativă ar fi trebuit să îl aibă cu Norvegia, duminică, a fost anulat. Autorităţile din Norvegia au decis, sâmbătă după-amiază, să nu permită ieşirea din ţară a echipei naţionale de fotbal, care trebuia să vină la Bucureşti, pentru meciul cu România, din cauza situaţiei legate de pandemia COVID-19.

Consecinţele anulării partidei rămân a fi stabilite de Comisia de Disciplină UEFA, a precizat Federația Română de Fotbal, iar situația grupei este una confuză. Dacă România va obține cele trei puncte cu Norvegia la “masa verde”, Irlanda de Nord va încheia pe ultima poziție indiferent de rezultatul meciului din seara aceasta. În schimb, dacă tricolorii pierd meciul prin posibila tragere la sorți pe care norvegienii au solicitat-o, partida va fi una decisivă pentru evitarea retrogradării în Liga C.

Echipa României de start

Irlanda de Nord: Peacock-Farrell – Ballard J.Evans, Cathcart – Kennedy, McNair, Smith, McCain, Dallas – Magennis, Boyce

Rezerve: McGovern, Hazard, C. McLauglin, Lewis, Flanagan, Galbraith, McLaughlin, Washington, Whyte

Antrenor: Ian Baraclough

România: Tătărușanu – Nedelcearu, I. Cristea, Toșca – Crețu, R. Marin, Nistor, Camora – Man, Alibec, Fl. Tănase

Rezerve: Bălgrădean, Lazar, Mitrea, Pușcaș, Al. Maxim, Cr.Ganea, Mogoș, Albu, Țîru, Bicfalvi, Cr.Manea, T. Băluță

Antrenor: Mirel Rădoi

Meciul va fi arbitrat de elveţianul Sandro Scharer. Scharer (32 ani), arbitru FIFA din 2015, a avut un singur contact cu echipe româneşti de club sau reprezentative, în 2017. Acesta a oficiat partida România – Kazahstan 3-1, disputată la Ploieşti, în Liga Naţiunilor. Bekim Zogaj şi Jonas Erni vor fi arbitri asistenţi, iar Fedayi San va fi cel de-al patrulea oficial.

La partida de la Belfast pot asista aproximativ 1.000 de spectatori.

„Ca de obicei noi nu suntem la mână noastră. Chiar dacă vom câştiga, dacă Rusia se impune în Serbia vorbim de prisos. Mai departe, sunt mai mulţi factori. E clar însă că am punctat acest lucru şi în şedinţa cu jucătorii”, a declarat Mirel Rădoi la conferinţa de presă de marţi seară.

”Dacă luăm fiecare meci în parte nu e ceva atât de rău, nu e un an negru. Dacă ne gândim că am pierdut calificarea la EURO, durerea e mare și pare un an negru. Pentru mine nu e așa de negru, mai ales cu o victorie mâine seară (n.r. azi).

La noi, la români, prima și ultima impresie contează şi cred că am termina anul într-un mod pozitiv câştigând aici, cu atât mai mult cu cât ar fi prima oară””, a mai spus Rădoi, zâmbind.

