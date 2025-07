Anunțul a fost făcut de către Oleg Kozhemiako, guvernatorul regiunii Primorski Krai, la data de 3 iulie. Și, conform declarației lui Kozhemiako, Gudkov, care ocupa funcția de adjunct al comandantului Marinei ruse, a fost ucis în districtul de graniță Korenevo.

De asemenea, el conducea o brigadă angajată în operațiuni militare împotriva Ucrainei. Decesul său a survenit în urma unui atac ucrainean asupra unui post de comandă rusesc. Potrivit publicației United 24 Media, generalul a fost ucis de o rachetă HIMARS, celebrul sistem trimis de Statele Unite ucrainenilor.

Anterior, același tip de armament a fost responsabil pentru pierderi importante în cadrul aceleiași brigăzi, inclusiv ofițeri superiori, ceea ce sugerează o strategie ucraineană concentrată pe decapitarea conducerii militare adverse.

According to an announcement by the Suvorov Brotherhood on TG and VK, Major General Гудков Михаил Евгеньевич (Gudkov Mikhail Evgenievich), commander of the 155th Separate Guards Naval Infantry Brigade and deputy commander-in-chief of the Russian Navy, was eliminated. pic.twitter.com/ohVsevOwzL

