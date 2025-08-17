Potrivit ministrului Oana Ţoiu, există o diferenţă majoră între negocierile purtate sub ameninţarea dronelor şi cele desfăşurate într-un context de încetare a focului. Din acest motiv, România susţine ferm varianta negocierilor bazate pe încetarea ostilităţilor, concomitent cu menţinerea unor pachete de sancţiuni care să exercite presiunea necesară pentru a ajunge la un acord de pace.

Oana Ţoiu a evidenţiat rolul participării lui Nicuşor Dan la aceste formate de discuţii, subliniind că România este bine reprezentată la nivel european şi internaţional. Ţara noastră participă activ în cadrul Coaliţiei de voinţă, în structurile Uniunii Europene şi în formatele bilaterale de consultări cu Ucraina, prin intermediul preşedinţilor, premierilor şi miniştrilor implicaţi.

„Cuvântul cheie este participarea preşedintelui Nicuşor Dan. România este bine reprezentată în aceste formate de discuţii, formatul Coaliţiei de voinţă, formatul Uniunii Europene, unde există consultări, pentru că sunt aproape toate statele membre ale Uniunii Europene aliniate, aşa cum funcţionează foarte bine şi formatul bilateral de discuţii cu reprezentanţii Ucrainei, la nivelul preşedinţilor şi al ministrilor şi al premierilor, desigur. Din acest punct de vedere, cred că ambiţia pe care am văzut-o în aceste zile în spaţiu public a României, să fie în primul rând, să fie la fiecare dintre discuţii, este o ambiţie de înţeles, mai ales că suntem o ţară granită cu conflictul şi sigur că fiecare vrea să-şi vadă preşedintele, să-şi vadă echipa aleasă acolo, la masa discuţiei”, a spus ministrul la TVR INFO.

Ambiţia României de a fi prezentă la fiecare dintre aceste discuţii este considerată legitimă, mai ales datorită statutului de ţară vecină cu conflictul. Prezenţa constantă la masa negocierilor este o prioritate pentru Bucureşti, însă la fel de important este ca aceste formate să rămână funcţionale şi eficiente.

„De altfel, şi în declaraţie oficială a liderilor europeni care au avut discuţia cu Donald Trump în etapele premergătoare, este menţionată Coaliţia de voinţă ca fiind principalul instrument de consultare şi decizie comun în negocierile acestea de pace”, a mai spus Oana Ţoiu.

În declaraţiile oficiale ale liderilor europeni care au avut consultări cu Donald Trump înaintea rundelor actuale de negocieri, Coaliţia de voinţă a fost menţionată drept principalul instrument de coordonare şi decizie comună.

„Din acest punct de vedere, este binevenită şi deschiderea Statelor Unite ale Americii în această direcţie. Este foarte important ca noi, în Uniunea Europeană, să rămânem uniţi în această direcţie. De altfel, participarea lui Mark Rutte este, de asemenea, un semnal pozitiv şi un semnal important, pentru că, mai ales pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului, un semn de întrebare continuu în ce formă va fi reluat, dacă ajungem la pace, ci este foarte important să avem o pace sustenabilă care, practic, să redea încrederea inclusiv investitorilor, pentru că o ţară vecină care are pace, o ţară vecină prosperă, o ţară vecină stabilă, înseamnă şi un efect pozitiv asupra securităţii şi economiei noastre”, a completat ministrul.

În acest context, Oana Ţoiu a subliniat necesitatea identificării unor soluţii care să asigure garanţii de securitate pe termen lung.

„De aceea noi susţinem varianta negocierilor bazate pe încetarea focului şi pachetele de sancţiuni care să păstreze presiunea care să ne aducă acolo”, a conchis ea.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că pe 20 septembrie se va afla la Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde va participa la întâlnirea Comunităţii Românilor din Diaspora şi a antreprenorilor români stabiliţi acolo. Vizita are loc în cadrul unui calendar mai amplu, ce include trei obiective majore: participarea României la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, întâlnirile cu comunităţile de români din New York şi Chicago, precum şi pregătirea vizitei bilaterale dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump.

„În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlneşte Comunitatea Românilor din Diaspora şi antreprenorii de acolo, şi le mulţumesc mult pentru invitaţie”, a mai spus ministrul.

Ministrul a menţionat că această vizită de la începutul anului viitor va avea loc, cel mai probabil, în primul trimestru din 2026.