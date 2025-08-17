Declarația președintelui american Donald Trump survine după summitul său din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin și cu o zi înaintea întâlnirii programate la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni importanți.

Mesajul lui Trump apare într-un context sensibil, în plină presiune internațională pentru identificarea unei soluții de pace în războiul din Ucraina. În paralel, Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a anunțat la CNN că s-au convenit garanții solide de securitate pentru Ucraina, despre care oficialul american susține că pot schimba semnificativ datele problemei.

„PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

În privința întâlnirii de luni de la Casa Albă, Witkoff și-a exprimat optimismul, subliniind speranța că discuțiile dintre liderii americani, ucraineni și europeni vor conduce la un consens privind garanțiile de securitate și pașii următori în contextul conflictului din Ucraina.

„Am convenit asupra unor garanţii de securitate solide”, a declarat Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump.

Această serie de declarații și întâlniri marchează o etapă crucială în eforturile diplomatice internaționale de gestionare a crizei dintre Rusia și Ucraina.

Președintele american Donald Trump și omologul său rus au ajuns la un acord privind garanții de securitate pentru Ucraina în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska, garanții considerate capabile să schimbe datele problemei. Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a confirmat că aceste măsuri au fost convenite și că pot influența pozitiv evoluția negocierilor pentru pace.

Întâlnirea de luni de la Casa Albă, la care Trump va primi președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni importanți, este privită cu optimism de emisarul american. Witkoff speră că reuniunea va conduce la un consens real, care să permită reluarea negocierilor cu Rusia și să ducă la avansarea și încheierea unui acord de pace în Ucraina.