Viktor Orban a subliniat că Ungaria nu își va modifica poziția și că se așteaptă „luni dominate de amenințarea războiului”. Premierul a precizat că țara sa va căuta sprijinul întregii comunități politice europene și al cetățenilor pentru menținerea păcii.

Declarațiile lui Orban vin după ce acesta l-a criticat pe omologul polonez Donald Tusk pentru modul în care gestionează securitatea Europei, ca urmare a afirmațiilor lui Tusk conform cărora războiul din Ucraina reprezintă și un conflict european.

„Copenhaga, ziua a doua. Situația este gravă. Pe masă se află propuneri care susțin în mod deschis războiul. Vor să acorde fonduri UE Ucrainei. Încearcă să accelereze aderarea Ucrainei cu tot felul de trucuri juridice. Vor să finanțeze livrările de arme. Toate aceste propuneri arată clar că bruxellezii vor să intre în război. Voi susține cu fermitate poziția Ungariei, dar acest summit dovedește, de asemenea, că în lunile următoare amenințarea războiului va fi prezentă. Vom avea nevoie de sprijinul întregii noastre comunități politice și al tuturor maghiarilor care doresc pacea”, a scris Viktor Orban pe X.

📍 Copenhagen, day two. The situation is serious. Outright pro-war proposals are on the table. They want to hand over EU funds to Ukraine. They are trying to accelerate Ukraine’s accession with all kinds of legal tricks. They want to finance arms deliveries. All these proposals… pic.twitter.com/86qEC83kIX — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

În replică, viceministrul polonez de Externe, Władysław Teofil Bartoszewski, a acuzat Ungaria că ar alimenta indirect conflictul prin achizițiile de petrol rusesc.

„Domnule prim-ministru, finanțați acest război cumpărând petrol rusesc. Vă numărați printre cei doi premieri europeni care fac asta. Vă rog să încetați – fără bani, rușii nu vor putea continua războiul”, a spus Bartoszewski la Radio ZET.

Pe lângă Ungaria, Slovacia, condusă de premierul Robert Fico, continuă să se bazeze pe combustibili fosili din Rusia și s-a opus extinderii sancțiunilor europene. Totuși, Ungaria rămâne cel mai mare cumpărător de combustibili fosili ruși din Uniunea Europeană.

Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga reunește aproximativ 47 de lideri europeni, iar principalele teme de discuție sunt sprijinirea Ucrainei, consolidarea securității continentale și identificarea modalităților prin care Europa își poate crește reziliența în contextul geopolitic actual.