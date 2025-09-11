Ministrul slovac Rudolf Huliak a declarat că războiul se desfășoară la granițele Slovaciei, drone ruse survolează Polonia, iar premierul unui stat vecin elogiază Ungaria Mare.

Politicianul, lider al Partidului Rural și intrat în Parlament în 2023 alături de formațiunea ultranaționalistă SNS, a susținut că amenințări pentru Slovacia le reprezintă și iredentismul Ungariei, precum și nostalgia pentru perioada de dinaintea Tratatului de la Trianon.

„Războiul se poartă dincolo de granițele statului nostru, drone ruse survolează Polonia, iar prim-ministrul unui stat vecin laudă Ungaria Mare”, a declarat Rudolf Huliak.

Tratatul de la Trianon, semnat în 1920 între Puterile Aliate și Ungaria, a fixat granițele noului stat ungar după destrămarea Imperiului Austro-Ungar. În prezent, peste 400.000 de cetățeni slovaci, aproximativ 8% din populație, se declară etnici maghiari.

Politicile Budapestei față de această minoritate au creat în trecut tensiuni între Slovacia și Ungaria.

Deși Huliak a lansat critici la adresa Ungariei, relațiile bilaterale s-au ameliorat după revenirea la putere a premierului populist Robert Fico în toamna anului 2023. Atât Fico, cât și premierul ungar Viktor Orban au o agendă politică apropiată, respingând politicile Bruxelles-ului privind migrația, energia și Pactul Verde european.

Rudolf Huliak a explicat că serviciul militar ar urma să dureze minimum trei luni, nu în cazarmă, ci sub formă de instruire în apropierea reședinței permanente. El a insistat că măsura ar trebui să fie obligatorie pentru bărbații de peste 18 ani și voluntară pentru femei.

Politicianul a spus că un stat care nu își poate proteja frontierele nu are dreptul să existe.

Slovacia a renunțat la serviciul militar obligatoriu în anul 2005, iar de la data de 1 ianuarie 2006 a trecut la o armată exclusiv profesionistă. Forța militară a țării numără în prezent în jur de 15.000 de soldați.

Huliak a declarat că, în actualul context de securitate internațională, reintroducerea unui serviciu militar de tip elvețian este necesară.