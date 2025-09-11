Conform proiectului, amenda maximă pentru persoanele fizice care defrișează ilegal sau deteriorează elemente din spațiile verzi crește de la 100 de lei la 5.000 de lei. În schimb, pentru persoane juridice plafonul maxim rămâne la 5.000 de lei, aceeași valoare din 2009.

Documentul nu explică motivul pentru care sancțiunea aplicată firmelor, inclusiv dezvoltatorilor imobiliari, nu a fost majorată.

Proiectul aduce modificări importante pentru mai multe tipuri de contravenții:

Pentru defrișarea neavizată a arborilor, tăierea de ramuri fără aviz, transplantări neautorizate sau distrugerea mobilierului urban, amenzile cresc pentru persoane fizice de la 50–100 lei la 3.000–5.000 lei, iar pentru firme de la 1.000–5.000 lei la 4.500–5.000 lei.

Pentru defrișarea neavizată a arbuștilor, aruncarea de gunoaie sau capturarea faunei specifice parcurilor, sancțiunile pentru persoane fizice cresc de la 100–200 lei la 200–500 lei, iar pentru persoane juridice de la 1.000–2.500 lei la 1.000–3.000 lei.

Pentru defrișarea sau toaletarea arborilor ocrotiți ori remarcabili și distrugerea spațiilor verzi prin lucrări de construcții, persoanele fizice riscă amenzi de 4.000–5.000 lei, față de 300–1.000 lei anterior. În cazul firmelor, sancțiunile urcă de la 2.500–5.000 lei la 4.500–5.000 lei.

Lista faptelor sancționabile se extinde prin introducerea unei noi contravenții: reducerea intenționată a suprafeței de spațiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale care împiedică dezvoltarea vegetației.

Practica, întâlnită frecvent pe terenuri private, va fi sancționată prin amenzi calculate în funcție de suprafața afectată, pentru fiecare metru pătrat distrus.

Proiectul de hotărâre elimină obligativitatea ștampilei și a acordului asociațiilor de locatari sau proprietari pe cererile de avizare pentru defrișări și toaletări.

În același timp, introduce obligația de documentare fotografică și, după caz, tomografică a solicitărilor, precum și notificarea și documentarea post-intervenție pentru lucrările efectuate.

O altă modificare adusă de proiect prevede eliminarea interdicției generale de a pătrunde pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice, interdicție menționată în normele aflate în vigoare din 2009.

v1_ph_1696_norme_protectie_spatii_verzi_mb