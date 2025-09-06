Din cuprinsul articolului Practici responsabile

Printre incidentele recente se numără abandonul a trei fotolii, o canapea, două dulapuri și un morman de haine, transportate noaptea cu un cărucior de supermarket. Proprietarul curții implicate fusese amendat anterior, în martie, pentru depozitarea unei saltele, dar nu a respectat reglementările.

Un alt caz a avut loc pe Aleea Cetățuia, unde o persoană a scos în fața blocului două fotolii, o canapea și un cuier, deși firma de ridicare a mobiliei urma să vină abia luni. Polițiștii au aplicat o amendă minimă de 2.000 de lei, ținând cont că persoana a readus obiectele în locuință după sesizarea echipelor de salubrizare.

Autoritățile reamintesc că există soluții legale pentru eliminarea mobilei și a deșeurilor, apelând la serviciile Urban la numerele 021.41.39.117 sau 0757.024.222. Depozitarea ilegală pe domeniul public se sancționează cu amenzi între 2.000 și 5.000 lei pentru mobilier și saci cu deșeuri, iar pentru resturi de construcții între 1.000 și 3.000 lei.

Autoritățile subliniază că respectarea regulilor de colectare a deșeurilor nu protejează doar ordinea publică, ci și mediul și siguranța pietonilor. Mobilierul și resturile lăsate pe stradă pot bloca trotuarele, pot provoca accidente sau pot atrage animale și dăuna mediului. Prin urmare, poliția recomandă cetățenilor să folosească serviciile autorizate de ridicare și să se informeze despre programările pentru eliminarea deșeurilor voluminoase sau provenite din renovări.

Pe lângă sancțiuni, autoritățile recomandă cetățenilor să adopte practici responsabile pentru eliminarea deșeurilor și a mobilei vechi. Utilizarea serviciilor autorizate de ridicare, programarea în avans a preluării obiectelor voluminoase și respectarea programului de colectare contribuie la menținerea curățeniei și siguranței în cartiere. Depozitarea ilegală nu doar că atrage amenzi considerabile, dar poate genera blocaje pe trotuare, accidente pentru pietoni sau daune mediului. Poliția Sector 6 reamintește că echipele de monitorizare sunt active 24/24h și colaborează cu salubrizarea și ADPDU6 pentru a identifica și sancționa rapid pe cei care ignoră regulile, iar respectarea acestor măsuri ajută comunitatea să fie mai curată și mai sigură.

Autoritățile fac apel și la responsabilitatea comunității: cetățenii sunt încurajați să semnaleze orice caz de abandon de deșeuri prin canalele oficiale, pentru a sprijini intervenția rapidă a poliției și a echipelor de salubrizare. Colaborarea între locuitori și autorități este esențială pentru prevenirea fenomenului, iar exemplele recente arată că monitorizarea video și controalele în teren dau rezultate. În plus, folosirea canalelor legale pentru eliminarea mobilierului, electrocasnicelor sau a resturilor de construcții contribuie la menținerea unui mediu urban curat, sigur și civilizat pentru toți locuitorii sectorului.