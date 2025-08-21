Serviciul de salubrizare din Sectorul 1 este, în prezent, finanțat exclusiv din bugetul local. Activitatea este asigurată prin contractul încheiat încă din 2008 cu operatorul Romprest, iar utilizatorii – persoane fizice și juridice – nu plătesc nicio taxă directă pentru serviciul de salubrizare.

Conform referatului de aprobare atașat proiectului de hotărâre, introducerea unei taxe speciale este necesară pentru a acoperi creșterea costurilor aferente activităților de colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor. Administrația locală atrage atenția că, în lipsa unor surse suplimentare de finanțare, va fi dificil să se asigure continuitatea și calitatea serviciului.

Documentul oficial subliniază că o astfel de taxă este prevăzută de legislația specifică și are nu doar rolul de a susține financiar serviciul, ci și de a încuraja responsabilizarea cetățenilor și firmelor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

„În contextul creşterii costurilor aferente colectării, transportului şi depozitării deşeurilor, precum şi al obligaţiilor legale privind asigurarea continuităţii şi calităţii serviciului, este necesară identificarea unor surse suplimentare de finanţare. Instituirea taxei speciale de salubrizare reprezintă o modalitate prevăzută de legislaţia specifică pentru acoperirea costurilor serviciului şi pentru responsabilizarea utilizatorilor în ceea ce priveşte generarea şi gestionarea deşeurilor”, se arată în document.

Dacă proiectul este votat favorabil în ședința Consiliului Local Sector 1 din 25 august, următorul pas va fi transmiterea documentației către Consiliul General al Municipiului București. Aprobarea CGMB este necesară pentru a putea institui oficial taxa, în conformitate cu prevederile legii.

Ulterior, Primăria Sectorului 1 va putea adopta o hotărâre separată prin care să stabilească:

Cuantumul taxei speciale de salubrizare

Categoriile de utilizatori care vor plăti taxa

Metodologia de calcul și plată

Termenele și condițiile de colectare

Autoritățile locale insistă asupra faptului că această taxă este esențială în actualul context economic, în care costurile pentru serviciile de salubrizare cresc semnificativ. De asemenea, presiunile legale pentru atingerea unor ținte de reciclare și reducerea cantității de deșeuri depozitate impun investiții suplimentare, care nu mai pot fi acoperite exclusiv din bugetul local.

Administrația locală consideră că, în lipsa acestei taxe, există riscul ca serviciile de salubrizare să nu mai poată fi susținute pe termen lung. Reprezentanții Primăriei afirmă că soluția propusă este „necesară și legală” și va asigura o finanțare sustenabilă pentru un serviciu public esențial.