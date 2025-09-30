Astăzi, 30 septembrie 2025, reprezintă termenul-limită pentru achitarea impozitelor și taxelor locale aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal, fără aplicarea de majorări de întârziere, potrivit anunțului transmis de Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța.

ATENȚIE! Termenul de 30 septembrie nu se aplică doar în cazul locuitorilor din Constanța, ci și în restul țării. Mai multe primării au emis deja atenționări în acest sens, spre exemplu cea din Sibiu sau Primăriile Sectorului 1 și Sectorului 4 din București, ca să menționăm doar câteva.

Revenin la Constanța, instituția reamintește contribuabililor, persoane fizice și juridice, că începând de mâine, pentru orice sumă neachitată la timp, se va aplica o majorare de 1% pe lună sau fracțiune de lună, calculată din ziua imediat următoare termenului de scadență și până la stingerea integrală a datoriei.

„Astăzi, 30 septembrie 2025, este ultima zi pentru plata impozitelor şi taxelor locale, fără majorări de întârziere. Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice, faptul că, astăzi, 30 septembrie 2025, este ultima zi în care pot achita fără majorări de întârziere, impozitele şi taxele locale aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2025. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv", transmite instituția.

SPIT Constanța a pus la dispoziția cetățenilor mai multe metode de plată pentru a facilita procesul de achitare.

Online, taxele pot fi achitate pe site-ul www.spit-ct.ro, secţiunea „Servicii online/Plata impozite” integral sau în 3 rate în perioada 01.04 – 31.12, inclusiv, cu Bonus Card de la Garanti Bank/prin programul BT.

În plus, se poate achita pe platforma națională www.ghiseul.ro, prin Internet Banking prin ordin de plată predefinit pe canal electronic, utilizând Serviciul Internet Banking – Banca Transilvania.

De asemenea, plățile pot fi realizate de pe telefonul mobil, prin aplicațiile e-Tax Mobile – SPIT și ghiseul.ro, disponibile pe AppStore și Google PlayStore.

Se poate folosi și un ordin de plată, cu beneficiar Primăria Municipiului Constanţa, cod fiscal: 4785631.

Contribuabilii au la dispoziție și varianta clasică, prin numerar sau card, respectiv:

numerar sau card bancar la orice agenţie fiscală SPIT sau prin serviciul Westaco Express la staţiile OMV Petrom;

numerar (în municipiul Constanţa) la agenţiile băncii Garanti Bank sau la toate oficiile Poşta Română.

Instituția atrage atenția asupra respectării termenului, pentru a evita costurile suplimentare generate de întârzieri.