Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) va primi atribuții clare pentru eliminarea speculei din sectorul energetic, a anunțat marți, 30 septembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Într-o intervenție TV, demnitarul a subliniat că, în timp ce în Vest traderii obțin profituri de aproximativ 20 de euro pe MWh, în România acestea sunt de trei ori mai mari, ajungând la 60 de euro pe MWh.

Totul afectează direct facturile la electricitate plătite de cetățeni. Eliminarea plafonării prețurilor la energie, din luna iulie, a amplificat valul de scumpiri, motiv pentru care ministerul a solicitat ANRE și Consiliului Concurenței să investigheze mecanismele de formare a prețurilor.

Bogdan Ivan a explicat că România a renunțat la circa 7.000 MW din producția bazată pe cărbune și gaze, ceea ce a transformat țara într-un importator vulnerabil, în special în orele de consum ridicat, între 18:00 și 22:00.

Situația riscă să se complice, în condițiile în care Comisia Europeană solicită închiderea centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și a CET-urilor din Craiova și Râmnicu Vâlcea până la finalul acestui an.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat că o astfel de decizie ar putea expune România unui risc de blackout (nu este pentru prima oară când demnitarul atrage atenția asupra acestui risc, vezi aici detalii).

Pentru a diminua presiunea, Ivan a cerut Dianei Buzoianu, ministrul Mediului, să urgenteze procedurile de autorizare pentru finalizarea hidrocentralelor începute încă din perioada comunistă, dar blocate în instanță de organizațiile de mediu.

Revenind la ANRE, amintim că președintele Nicușor Dan critica personal, joia trecută, activitatea instituției, afirmând clar că aceasta „nu-și face treaba”.

Potrivit președintelui, problema prețurilor ridicate este dublă. Țara noastră produce o cantitate semnificativă de energie, dar prețul final pentru consumatorii casnici rămâne foarte mare, afectând direct gospodăriile și limitând stimulentele pentru investiții.

„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate şi o instituţie care nu funcţionează. O problemă este că preţul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa. Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile (…) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a indicat șeful statului pe 25 septembrie.

Iar cea de-a doua problemă, una care ar putea fi rezolvată rapid, este lipsa de corelare între instituțiile statului, spune Nicușor Dan. În acest context, el a venit și cu criticile la adresa ANRE.