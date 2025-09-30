Facturile emise de furnizorii de energie electrică și gaze naturale sunt reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care obligă companiile să factureze corect, fie pe baza consumului real, fie conform unor estimări justificate prin contract.

În paralel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) intervine pentru toate tipurile de servicii și utilități, de la apă la telecomunicații. Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor prevede în mod expres obligația de a emite facturi clare și corecte.

În plus, Codul Civil și Codul Fiscal reglementează aplicarea taxelor și restituirea sumelor încasate fără temei.

Cele mai multe probleme apar din citirea greșită a contoarelor, facturările estimate pe perioade prea lungi sau neaplicarea schemelor de plafonare la energie și gaze. Există și cazuri de facturi duplicate pentru aceeași perioadă ori de servicii adăugate din greșeală.

Indiferent de cauză, legea obligă furnizorul să verifice sesizarea și să corecteze factura dacă eroarea se confirmă.

Primul pas este mereu reclamația directă către furnizor. Aceasta trebuie să fie scrisă și transmisă prin e-mail, prin formularul online sau depusă fizic la un punct de lucru.

Important este să primești un număr de înregistrare, pentru că acesta este dovada că plângerea a intrat în circuitul oficial.

Reclamația trebuie să conțină datele de identificare, numărul contractului și explicația clară a erorii. Dacă ai un index diferit de cel trecut pe factură, o fotografie a contorului ajută foarte mult. Furnizorul este obligat să confirme primirea și să ofere un răspuns motivat în cel mult 30 de zile calendaristice.

Dacă răspunsul furnizorului nu este satisfăcător sau dacă nu primești niciun răspuns, poți merge mai departe. În cazul energiei și gazelor naturale, sesizarea se depune la ANRE, care are atribuții directe în sancționarea operatorilor. Pentru celelalte servicii, inclusiv internet și telefonie, competența revine ANPC.

Ambele instituții pot obliga compania să îți corecteze factura și pot aplica amenzi. Dacă problema persistă, rămâne deschisă și calea instanței, însă de regulă situațiile se rezolvă la nivel administrativ.

Dacă ai achitat deja o factură care s-a dovedit greșită, furnizorul este obligat să îți restituie suma. Acest lucru se poate face fie prin compensarea la următoarea factură, fie prin transfer direct în contul bancar.

Termenul legal pentru returnare este de cinci zile lucrătoare de la emiterea facturii de corecție. Dacă întârzie, ai dreptul să soliciți dobânzi penalizatoare, conform Codului Civil.

Legislația nu se limitează la corectarea punctuală a facturilor. Dacă te confrunți cu greșeli repetate sau cu refuzul constant al furnizorului de a rezolva problema, ai dreptul să reziliezi contractul fără penalități.

De asemenea, poți cere despăgubiri pentru prejudiciul suferit, dacă ai fost pus în situația de a plăti sume nejustificate ori de a suporta întreruperi de servicii.