În prezent, facturile sunt calculate doar în funcție de consum, însă distribuitorii cer ca România să adopte sistemul folosit deja în aproape toate statele europene. Tariful binom ar include două părți: costul variabil pentru energia efectiv consumată și un cost fix pentru tarifele de distribuție.

Această componentă fixă ar fi plătită sub forma unui abonament lunar, chiar dacă în unele luni consumul este zero. Astfel, proprietarii de case de vacanță sau afaceri sezoniere ar putea ajunge să plătească mai mult decât acum.

În prezent, aproximativ 20% dintr-o factură la energie reprezintă tarife de distribuție. La o factură de 100 de lei, 20 de lei sunt aferenți acestei componente. Dacă se va aplica tariful binom, această sumă ar putea deveni o taxă fixă, de tip abonament, plătită indiferent de consumul lunar.

În schimb, pentru consumatorii casnici permanenți, dar și pentru fabrici sau afaceri, noul model ar putea aduce facturi mai mici la partea variabilă.

Potrivit Danei Dărăban, reprezentantă ACUE, redistribuirea costurilor ar fi mai echitabilă. Ea a explicat că acum costurile de capacitate se împart între toți clienții, indiferent de consum, în timp ce noul model ar face ca fiecare să plătească în funcție de puterea rezervată la racordare.

„În primul rând, este o redistribuire corectă a costurilor. Este mult mai echitabil față de client să plătească în funcție de aceste două componente, e mai corect. Acum, costul acesta de capacitate se socializează între toți clienții, deci e normal cumva să se corecteze această chestiune și fiecare să plătească în funcție de cât are rezervată capacitate”, spune Dana Dărăban, potrivit ProTV.

Și Mihnea Cătuți, expert în energie la EPG, a arătat că sistemul ar ajuta la monitorizarea mai atentă a rețelelor. El a subliniat că există cazuri în care rețelele sunt suprarezervate, ceea ce blochează racordarea altor consumatori. Prin aplicarea tarifului binom, aceste capacități ar putea fi eliberate și folosite mai eficient.

„Avantaj de a monitoriza un pic mai atent cum vor fi folosite rețelele, pentru că în momentul de față noi știm că capacitatea unor rețele este deja acoperită complet și când vin noi consumatori care vor să se racordeze nu o pot face, dar practic noi știm că există aceste suprarezervări de capacitate, care odată ce sunt eliberate pot permite mai multor consumatori să se racordeze la rețea”, declară și Mihnea Cătuți.

În Uniunea Europeană, toate statele aplică deja acest model de tarifare, cu excepția României și Ciprului. ANRE nu a realizat încă un studiu de impact și nu a avansat o dată pentru implementarea tarifului binom, dar măsura este menționată în programul de guvernare.