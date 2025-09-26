În ultima perioadă, starea Ioanei Popescu se înrăutățise, iar într-o zi s-a simțit rău și a chemat ambulanța. Echipajul de salvare a ajuns la fața locului și a decis transferul său la spital, însă, în ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Partenerul jurnalistei a povestit că aceasta inițial a refuzat să meargă la spital, dar ulterior a fost nevoită să se interneze, dar situația sa s-a agravat rapid. Ioana Popescu a decedat la Spitalul Sfântul Ioan din București, într-o noapte de sâmbătă spre duminică.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină. Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital”, a relatat partenerul regretatei jurnaliste pentru Cancan.

Pe lângă activitatea sa de jurnalistă, Ioana Popescu a fost și scriitoare și actriță. Ea a fost supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, fiind cunoscut faptul că a avut relații cu mai mulți jucători de fotbal celebri, printre care Adrian Mutu, Ionuț Luțu, Răzvan Raț, Tibi Bălan sau Yssouf Kone.