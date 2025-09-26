În opinia lui Traian Băsescu, acest incident grav este o consecință directă a lipsei de reformă și a persistenței unui sistem sanitar depășit, rămas fără control și fără standarde de exigență privind calitatea serviciilor medicale.

Acesta a subliniat că actuala organizare a sistemului medical este una de tip sovietic și că lipsa schimbării a fost determinată de protestele care au blocat reforma în perioada mandatului său prezidențial. Băsescu a reamintit faptul că atunci când s-a încercat adoptarea unei noi legislații, manifestațiile din stradă au împiedicat implementarea legii. În prezent, susține acesta, consecințele se reflectă în tragedii precum cea de la Iași.

„Nu pot să nu mă gândesc la poveștile care s-au spus atunci, că nu trebuie reformă în sănătate. Noi avem acum organizarea de tip sovietic a sistemului de sănătate. Ea se pare că ar conveni tuturor. Îmi aduc aminte că Arafat a reușit să scoată oamenii în stradă, să nu se întâmple nimic în Sănătate, să nu se aprobe legea care reforma Sănătatea. Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale, fără calitate a prestației”, a reacționat fostul președinte.

Fostul șef al statului a avertizat și asupra calității slabe a prestațiilor medicale din România. În sprijinul afirmațiilor sale a menționat raportul Comisiei Prezidențiale pe Sănătate, unde se arată că aproximativ 50.000 de persoane mor anual în spitale din cauza infecțiilor nosocomiale. A comparat această cifră cu populația unui oraș întreg, precum Medgidia, pentru a sublinia gravitatea situației. Totodată, a adăugat că nu poate exclude complet posibile legături între tragedia de la Iași și amenințările recente de violență la adresa spitalelor și școlilor, deși nu dorește să facă o asociere directă.

„Chiar e făcută o remarcă, se spune că 50.000 ar fi populația orașului Medgidia. Aici suntem, nu s-a întâmplat nimic, lucrurile sunt la fel de valabile și acum, din punctul de vedere al eficienței sistemului. Nu vreau să mă gândesc că ar putea fi în legătură și cu amenințarea care a fost dată spitalelor și școlilor că vor fi acte de violență în spitale și școli, nu vreau să mă gândesc la asta, dar nici nu pot să o exclud”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu consideră că singura soluție reală pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale este privatizarea actului medical, nu a spitalelor. El a explicat că spitalele ar trebui să rămână în administrarea primăriilor, însă medicii ar trebui să fie plătiți în funcție de serviciile prestate și de calitatea acestora.

Pentru a-și susține punctul de vedere, Băsescu a relatat experiența unei operații pe care a făcut-o la Paris, pe baza unei asigurări medicale care nu are legătură cu sistemul din România. El a menționat că a achitat separat tariful medicului care l-a operat și costurile de spitalizare, explicând că aceste două componente trebuie diferențiate: actul medical prestat de medici și serviciile hoteliere sau de îngrijire ale spitalului.

„E de notorietate că am făcut o operație la Paris. Vă asigur că nu a fost pe banii contribuabilului român. Am o asigurare care nu are nicio legătură cu România. Deci nu din banii poporului m-am operat. Au fost două operații, una într-o zi și una a doua zi. La terminarea internării, când a trebuit să plec a venit profesorul care m-a operat. I-am semnat tariful lui, a plecat, și-a văzut de drum. El are contract cu spitalul, și-a luat banii, am semnat că am primit prestația. Casa de asigurări a virat costul prestației și cu asta, bună ziua! Iar pe de altă parte o altă factură am primit-o pentru spital, care era spitalizarea, partea hotelieră și hrana care e altceva. Nu este actul medical în sine. Se face de personal angajat al spitalului. Până când spitalele nu vor fi echipate cu medici care vor fi plătiți în funcție de ce fac și de calitatea a ceea ce fac, noi nu vom avea calitate în sistemul de sănătate. Nu vorbim de privatizarea spitalelor. Spitalele rămân ale primăriilor, dar actul medical se privatizează”, a conchis Băsescu.

În opinia sa, doar în momentul în care spitalele din România vor funcționa cu medici remunerați corect, în funcție de ceea ce fac și de calitatea serviciilor oferite, se va putea vorbi despre un sistem de sănătate performant.