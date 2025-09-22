Băsescu l-a respins pe Călin Georgescu după doar jumătate de oră. Fostul președinte al României a povestit despre o întâlnire avută cu Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale și în prezent inculpat într-un dosar penal. Traian Băsescu a declarat, într-un interviu, că l-a primit la rugămintea unor colegi care îl prezentaseră ca pe o persoană deosebită, potrivită pentru funcția de prim-ministru.

„Am avut o discuție cu el, cred că în 2012, când se oferea să fie premier. A venit la mine, l-am primit la insistența unor colegi care spuneau că e un om extraordinar”, a povestit Traian Băsescu.

În numai o jumătate de oră, fostul președinte susține că și-a dat seama ce fel de persoană are în față. Prin urmare, a hotărât să-l îndepărteze, considerând că nu era un om de acțiune, ci doar un bun vorbitor.

„După o jumătate de oră mi-am dat seama că este un tip care enunță 1.000 de probleme, dar nu are soluții pentru ele. Ceea ce m-a făcut, după 30 de minute, să nu îmi mai pierd timpul”, și-a amintit Băsescu.

Fostul președinte afirmă despre Călin Georgescu, care a reușit să câștige simpatia și voturile a milioane de români, că nu este o persoană profundă. În opinia lui Traian Băsescu, acesta este mai degrabă un om superficial, dar cu un talent oratoric remarcabil, capabil să convingă chiar și fără argumente solide.

„Este talentat, e un om talentat pentru a atrage, a convinge, a explica superficial lucrurile. Nu o să-l vedeți abordând profund problemele”, a mai declarat Traian Băsescu.

Declarațiile lui Traian Băsescu apar la doar câteva zile după ce Parchetul General a încheiat ancheta în cazul fostului candidat la președinție. Dosarul penal, în care acesta este acuzat de complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale, a fost înaintat instanței. Împreună cu Călin Georgescu au fost trimiși în judecată alți 21 de inculpați, printre care și mercenarul Horațiu Potra.

Fostul șef al statului, Traian Băsescu, a precizat că nu cunoaște motivele care au dus la anularea alegerilor din 2024, însă este de părere că o astfel de situație nu ar fi apărut dacă Marcel Ciolacu ar fi reușit să ajungă în turul al doilea.

„Dacă aș ști, v-aș fi spus de mult de ce s-au anulat alegerile. Personal, nu cred că există o motivație și tot timpul am spus că, dacă Ciolacu ar fi intrat în turul doi, alegerile nu s-ar fi anulat, este opinia mea. Pe de altă parte, vedem că a apărut un rechizitoriu, nu l-am citit, dar va ajunge în fața unor judecători, care vor constata dacă sunt sau nu probe pentru acuzare, nu numai a lui Călin Georgescu, ci a celor 22. Sunt niște lucruri pe care le-am văzut toți: toți am văzut armele găsite la Potra, banii, aurul, exact ca la cel care era în Rusia și a făcut explozie cu avionul, tot un mercenar”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a mai declarat, în legătură cu dosarul penal, că nu crede neapărat că Georgescu ar fi fost promovat de Rusia lui Vladimir Putin. În opinia sa, Călin Georgescu reprezintă mai degrabă rezultatul unor structuri ale statului român. De-a lungul timpului, acesta ar fi avut relații cu numeroase instituții interne, inclusiv cu Ministerul de Interne.