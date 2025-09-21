Traian Băsescu a afirmat că survolurile efectuate de drone trebuie privite ca teste și că acestea arată că reacția Alianței și a statelor europene nu este încă suficientă.

Băsescu a menționat că astfel de teste au fost observate în mai multe țări, inclusiv în Polonia, în statele baltice și în Estonia, și a pus în context aceste incidente drept o fază nouă a confruntării, pe care a numit-o războiul dronelor. În opinia sa, riscul principal este caracterul inovator și rapid al amenințării, care obligă la adaptarea urgentă a mijloacelor de contracarare.

Fostul șef al statului a sugerat că există soluții tehnice care ar putea neutraliza eficient astfel de aparate, menționând că se pot găsi ingineri capabili să dezvolte contramăsuri simple și ieftine, inclusiv tehnologii de bruiere sau lasere cu costuri foarte mici, în exemplificarea sa ajungându-se la suma de 10 lei. El a subliniat nevoia ca deciziile privind răspunsul să fie clare și rapide, pentru a nu lăsa spațiu de manevră agresorului.

„Au fost teste și la noi, și la polonezi, și iată și testul făcut la baltici, mi se pare acum că au survolat Estonia. Sunt teste pe care Putin le face și care demonstrează că NATO nu e pregătit de reacție. Ce mă îngrijorează este elementul de mare noutate: războiul dronelor. Se vor găsi niște ingineri care să combată aceste drone cu lasere care costă 10 lei. S-ar putea să avem această tehnologie și se termină”, a declarat fostul președinte la România TV.

Traian Băsescu a apreciat ca slabă reacția autorităților române la incidentul cu drona neidentificată și a spus că, dacă ar fi fost el responsabil, ar fi ordonat doborârea aparatului pentru a demonstra capacitatea de răspuns.

El a explicat că tratamentul diferă în funcție de tipul aparatului aerian: obiectele zburătoare fără pilot urmează proceduri distincte față de aeronavele cu pilot, iar în cazul unui avion cu pilot nelegitimat, procedura de intervenție este mai complexă, dar ar putea conduce totuși la neutralizare.