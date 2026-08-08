Traian Băsescu, avertisment pentru Guvern: „România își pune în pericol securitatea dacă închide cărbunele fără alternativă”

România își închide treptat capacitățile pe cărbune, dar fără să aibă întotdeauna alternative stabile pentru energia produsă în bandă. Traian Băsescu avertizează că această strategie poate deveni o vulnerabilitate în perioade de criză și cere păstrarea centralelor în rezervă, cu stocuri de combustibil disponibile.

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment dur în contextul dezbaterilor privind criza energetică și critică modul în care România și-a construit, în ultimii ani, politica din domeniul energiei. El susține că problemele actuale sunt rezultatul atât al unor decizii greșite, cât și al lipsei de planificare pe termen lung.

Băsescu consideră că situația din sectorul energiei electrice reflectă incompetență și incapacitate de planificare și atrage atenția că responsabilitatea nu revine doar miniștrilor Energiei, ci și premierilor care au susținut și aprobat politicile din acest domeniu.

Fostul șef al statului amintește că România și-a asumat în fața Comisiei Europene reducerea producției de energie pe bază de cărbune până în 2032. Potrivit lui, calendarul închiderilor a fost însă accelerat prin PNRR, iar anul 2026 reprezintă un punct important în procesul de retragere a unor capacități.

În opinia lui, principala problemă nu este doar închiderea grupurilor pe cărbune, ci lipsa unor capacități stabile care să le înlocuiască. El explică faptul că oprirea unui agregat de aproximativ 300-350 de megawați de la Turceni ar trebui să fie însoțită de instalarea unei capacități capabile să producă aceeași cantitate de energie în mod constant.

Fostul președinte subliniază că energia produsă de cărbune și cea obținută din panouri solare nu pot fi tratate ca fiind echivalente din punct de vedere al disponibilității. În timp ce o centrală pe cărbune poate furniza energie permanent, producția fotovoltaică este dependentă de lumina solară și se realizează în principal între răsărit și apus.

Băsescu atrage atenția și asupra vulnerabilităților pe care le-ar putea genera dependența tot mai mare de energia regenerabilă în cazul unei crize de securitate. El consideră că, într-o situație extremă, panourile solare și bateriile de stocare ar putea deveni vulnerabile, iar deteriorarea infrastructurii energetice ar afecta rapid capacitatea de producție.

Avertismentul fostului șef al statului vine în contextul în care România continuă să închidă sau să reducă unele capacități de producție pe bază de cărbune. Printre acestea se află și grupuri energetice de la Turceni, unde există riscul opririi unor capacități importante în perioada următoare.

În acest context, Băsescu susține că tranziția energetică trebuie făcută astfel încât înlocuirea capacităților pe cărbune să nu afecteze securitatea energetică a României și să existe surse capabile să asigure producția necesară inclusiv în perioadele de criză.

„În ceea ce privește energia electrică, este limpede: incompetență și incapacitate de planificare. Cum să nu-ți dai seama că, dacă oprești un agregat de 300 de megawați la Turceni, trebuie să pui ceva care să funcționeze la fel ca cel de la Turceni? Adică este mare deosebire între 350 de megawați din bateriile astea, din panouri solare, și alta este 350 de megawați din cărbune. Cărbunele îți dă 24 din 24, panoul solar îți dă energie doar de la răsărit până la apus. Gândiți-vă la o situație de criză de securitate. Ce faci cu panourile și cu bateriile de înmagazinare? Păi dă cu cenușă pe panourile tale și nu mai vezi soarele. Ca să nu zicem că-ți dau o bombă pe panouri și s-a terminat capacitatea energetică”, a punctat Băsescu.

Fostul președinte atrage atenția că România ar putea repeta o greșeală strategică dacă renunță complet la infrastructura energetică existentă fără să păstreze în rezervă capacitățile pe cărbune. În opinia sa, grupurile care urmează să fie închise ar trebui conservate astfel încât să poată fi repornite rapid în cazul unei situații de criză.

Băsescu consideră că România ar trebui să constituie stocuri de cărbune suficiente pentru 30 de zile la toate grupurile energetice care sunt închise și păstrate în conservare. O astfel de măsură ar permite țării să reactiveze rapid capacități importante de producție atunci când sistemul energetic s-ar confrunta cu probleme.

Fostul șef al statului subliniază că menținerea unui potențial de producție de energie electrică în bandă este esențială pentru securitatea energetică. El atrage atenția că energia regenerabilă depinde de condițiile naturale, în special de vânt și de lumina solară, iar perioadele prelungite cu vreme nefavorabilă pot reduce semnificativ producția.

Băsescu avertizează că România trebuie să dispună de surse alternative capabile să asigure continuitatea alimentării cu energie inclusiv în perioadele în care producția din surse regenerabile este scăzută.