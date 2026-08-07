Guvernul a adoptat noi măsuri de siguranță pentru piața de energie electrică. Transelectrica poate limita consumul între orele 19:00 și 23:00 dacă apar deficite în sistem

Guvernul a adoptat vineri Hotărârea de Guvern privind adoptarea unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică, prin care creează cadrul legal necesar pentru ca Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, să poată dispune până la data de 31 august 2026 o serie de măsuri de siguranță în cazul în care evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune.

Potrivit Executivului, măsurile pot fi aplicate în intervalele orare în care se înregistrează deficit de energie electrică. Cea mai severă măsură prevăzută este limitarea în tranșe a consumului de energie electrică între orele 19:00 și 23:00, însă aceasta reprezintă o soluție de ultimă instanță și se aplică doar operatorilor economici mari consumatori incluși în Normativul de limitare a consumului de energie electrică. Consumatorii casnici nu sunt vizați de această măsură.

Guvernul a stabilit și ordinea de prioritate în care Transelectrica poate interveni pentru echilibrarea sistemului. Prima măsură este creșterea rezervelor tehnologice de sistem din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, pentru a permite utilizarea acestora. A doua măsură este pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național.

Dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, poate fi redusă sau anulată capacitatea disponibilă de interconexiune pe direcția export, urmată de reducerea sau anularea schimburilor notificate pe direcția export. Abia în ultima etapă poate fi dispusă limitarea în tranșe a consumului de energie electrică în intervalul 19:00-23:00, în condițiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică.

Executivul subliniază că hotărârea nu determină automat reducerea consumului și nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va depinde de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Național și de necesitatea reală de echilibrare a acestuia.

Guvernul precizează că actul normativ creează doar cadrul legal necesar pentru utilizizarea acestei măsuri de ultimă instanță, în situația în care analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menținerea funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

„Această hotărâre nu determină automat reducerea consumului şi nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condiţiile tehnice care să justifice această măsură. Aplicarea efectivă va fi în funcţie de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia. Hotărârea creează cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanţă, dacă analizele tehnice ale Transelectrica vor arăta că celelalte măsuri disponibile nu mai sunt suficiente pentru menţinerea funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional”, subliniază Guvernul.

Aplicarea efectivă a Normativului, integral sau doar pentru anumite tranșe, va putea fi dispusă exclusiv în funcție de necesarul real de echilibrare a sistemului și numai pe perioada în care condițiile tehnice justifică această intervenție.

Consumatorii finali care vor fi vizați de măsură vor fi informați individual, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea limitării. Notificarea va include momentul începerii măsurii, intervalul de aplicare și tranșa sau tranșele activate.

Guvernul precizează că consumatorii casnici și rezidențiali sunt exceptați atât de la Normativul de limitare a consumului, cât și de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, sunt protejate categoriile de consumatori a căror întrerupere ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau siguranța persoanelor ori ar putea genera consecințe grave asupra unor procese tehnologice critice. În această categorie intră spitalele și alte unități medicale, serviciile de urgență, anumite instalații critice din industrie, sistemele de alimentare cu apă și alte infrastructuri esențiale, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile.