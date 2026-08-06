Ilie Bolojan face un nou apel pentru reducerea consumului de energie. Măsurile pot continua încă una sau două săptămâni: Această perioadă nu s-a finalizat

Premierul interimar Ilie Bolojan a lansat joi un al doilea apel adresat tuturor cetățenilor, autorităților locale și consumatorilor pentru reducerea consumului de energie în orele de seară, în contextul crizei energetice. Potrivit acestuia, măsurile voluntare de economisire ar putea continua încă una sau două săptămâni.

În cadrul unei conferințe de presă, Ilie Bolojan a oferit explicații privind necesitatea menținerii acestor măsuri voluntare și a arătat că perioada de risc nu s-a încheiat. El a precizat că această etapă va continua încă câteva zile și că este posibil ca ea să dureze o săptămână sau chiar două.

„Această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două”, a spus premierul interimar.

Premierul interimar a subliniat că reducerea voluntară a consumului de energie reprezintă un element foarte important pentru funcționarea sistemului energetic, deoarece contribuie la menținerea consumului într-un nivel care poate fi acoperit atât prin producția internă, cât și prin importuri.

„Este un lucru foarte important pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă cât și de importuri”, a mai spus el.

El a explicat că problemele ar putea apărea în situația în care grupul de la Cernăvodă nu ar mai putea funcționa sau dacă importurile de energie din orele de seară nu ar mai putea fi realizate din cauza unor scoateri din producție ale unor capacități energetice din țările vecine.

„Problemele pot apărea în condițiile în care grupul de la Cernăvodă nu mai poate funcționa sau în situația în care importurile în orele de seară nu mai pot fi făcute ca urmare a altor scoateri din producție a capacităților din țările vecine”, a spus Ilie Bolojan.

În același timp, Ilie Bolojan a mulțumit cetățenilor, firmelor, autorităților locale și consumatorilor industriali care au luat deja măsuri de reducere voluntară a consumului de energie.

Potrivit premierului interimar, efectele acestor măsuri au fost vizibile în zilele precedente, iar menținerea unui consum cât mai redus în intervalele de seară reprezintă un element de bază pentru ca Sistemul Energetic Național să funcționeze în condiții bune.

Bolojan a avertizat că păstrarea acestor niveluri reduse de consum este esențială pentru evitarea unor măsuri mai severe, precum limitarea consumului sau decuplarea manuală a unor consumatori industriali, în cazul în care echilibrul dintre producție, importuri și cerere ar fi afectat.