Ce se va întâmpla cu facturile la energie în această toamnă? Ilie Bolojan explică efectele crizei din vară

Premierul interimar Ilie Bolojan, care ocupă și funcția de ministru interimar al Energiei, avertizează că facturile la energie ar putea înregistra o ușoară creștere în această toamnă. Dezechilibrele apărute în sistemul energetic pe parcursul verii, inclusiv oprirea centralei nucleare de la Cernavodă și necesitatea unor importuri, au dus la costuri mai mari. Repornirea centralei este luată în calcul spre sfârșitul lunii septembrie, iar revenirea în producție este estimată pentru octombrie.

Ilie Bolojan a explicat joi, 10 septembrie, la B1 TV, că seceta și reducerea debitului Dunării au afectat funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.

Poziționarea centralei pe o ramificație secundară a Dunării limitează posibilitatea intervențiilor pentru creșterea nivelului apei, spre deosebire de situația centralelor de la Paks și Kozlodui.

„În ceea ce privește și ce se întâmplă în această perioadă, bineînțeles că ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Paks și Kozlodui care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala”, a declarat premierul interimar.

Oprirea producției de la Cernavodă a obligat România să compenseze deficitul prin alte surse. Potrivit premierului, au fost utilizate importurile de energie, producția hidro și capacitățile pe cărbune aflate în rezervă.

Acest lucru a dus la creșterea costurilor, în special în intervalele de seară, iar efectele dezechilibrelor din timpul verii s-ar putea vedea în prețurile plătite în această toamnă.

„Asta a însemnat că în această perioadă ar trebui să folosim alte surse de energie. Parte importuri, parte să uzinăm mai mult pe hidroelectrica, parte pe cărbune să pornim toate capacitățile pe care le avem în rezervă și pe final, sigur că costul zilnic a crescut seara ceea ce e posibil să se reflecte în această toamnă, într-o ușoară creștere a prețurilor la energie ca efect al dezechilibrelor pe care le-am avut în această vară”, a explicat Ilie Bolojan.

Situația ar urma să se îmbunătățească odată cu revenirea centralei de la Cernavodă în producție. Premierul estimează că acest lucru se va întâmpla în octombrie.

Centrala are o contribuție importantă la producția națională de energie, iar repornirea acesteia ar urma să reducă presiunea asupra sistemului.