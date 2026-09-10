Ce se va întâmpla cu facturile la energie în această toamnă? Ilie Bolojan explică efectele crizei din vară
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Premierul interimar Ilie Bolojan, care ocupă și funcția de ministru interimar al Energiei, avertizează că facturile la energie ar putea înregistra o ușoară creștere în această toamnă. Dezechilibrele apărute în sistemul energetic pe parcursul verii, inclusiv oprirea centralei nucleare de la Cernavodă și necesitatea unor importuri, au dus la costuri mai mari. Repornirea centralei este luată în calcul spre sfârșitul lunii septembrie, iar revenirea în producție este estimată pentru octombrie.
Ilie Bolojan: Centrala de la Cernavodă ar putea fi repornită spre sfârșitul lunii septembrie
Ilie Bolojan a explicat joi, 10 septembrie, la B1 TV, că seceta și reducerea debitului Dunării au afectat funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.
Poziționarea centralei pe o ramificație secundară a Dunării limitează posibilitatea intervențiilor pentru creșterea nivelului apei, spre deosebire de situația centralelor de la Paks și Kozlodui.
„În ceea ce privește și ce se întâmplă în această perioadă, bineînțeles că ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Paks și Kozlodui care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala”, a declarat premierul interimar.
Facturile la energie ar putea crește în această toamnă
Oprirea producției de la Cernavodă a obligat România să compenseze deficitul prin alte surse. Potrivit premierului, au fost utilizate importurile de energie, producția hidro și capacitățile pe cărbune aflate în rezervă.
Acest lucru a dus la creșterea costurilor, în special în intervalele de seară, iar efectele dezechilibrelor din timpul verii s-ar putea vedea în prețurile plătite în această toamnă.
„Asta a însemnat că în această perioadă ar trebui să folosim alte surse de energie. Parte importuri, parte să uzinăm mai mult pe hidroelectrica, parte pe cărbune să pornim toate capacitățile pe care le avem în rezervă și pe final, sigur că costul zilnic a crescut seara ceea ce e posibil să se reflecte în această toamnă, într-o ușoară creștere a prețurilor la energie ca efect al dezechilibrelor pe care le-am avut în această vară”, a explicat Ilie Bolojan.
Revenirea Cernavodă ar urma să echilibreze sistemul energetic
Situația ar urma să se îmbunătățească odată cu revenirea centralei de la Cernavodă în producție. Premierul estimează că acest lucru se va întâmpla în octombrie.
Centrala are o contribuție importantă la producția națională de energie, iar repornirea acesteia ar urma să reducă presiunea asupra sistemului.
„În momentul în care centrala de la Cernavodă reintră în producție și asta se va face clar în luna octombrie, sistemul se echilibrează pentru că are o capacitate de aproximativ 20% din producția noastră de energie. De asemenea, din această iarnă, vor începe să injecteze energie în sistem două centrale mari care sunt în lucru.[…] Doar că va dura câteva luni de zile până toate grupurile vor fi în bună regulă ca să poată produce. Deci vom avea o creștere a producției de energie puternică în anul următor din toate sursele care ar trebui să însemne o scădere a prețului ca efect al creșterii ofertei. Mai trebuie făcute câteva modificări legislative în așa fel încât să avem această scădere de preț”, a concluzionat Bolojan.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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