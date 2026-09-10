Ilie Bolojan și-a golit biroul de la Guvern:”Mi-am luat rămas bun de la colegi”.Avertisment privind formarea noului Guvern

Ilie Bolojan, liderul PNL și premier interimar, afirmă că nu se pune problema să se „agațe” de funcția pe care o ocupă și atrage atenția că perioada de provizorat de la conducerea Guvernului s-a prelungit prea mult. El a confirmat că a discutat în ultimele zile cu președintele Nicușor Dan, însă susține că în aceste discuții nu a fost avansat un nume pentru funcția de premier.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin la B1 TV, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

Liderul PNL a precizat că a avut în ultimele zile discuții cu președintele Nicușor Dan, inclusiv cu ocazia unor întâlniri instituționale. Potrivit acestuia, subiectul desemnării unui anumit candidat pentru funcția de premier nu a fost însă abordat.

Bolojan a respins astfel informația potrivit căreia Luca Niculescu ar fi fost avansat în discuțiile cu șeful statului pentru conducerea viitorului Executiv.

„Am discutat cu domnul președinte în aceste zile, pentru că am avut și întâlniri instituționale, CSAT-ul, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii. Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la Externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a vorbit și despre propria situație la conducerea Executivului, afirmând că și-a golit biroul și și-a luat rămas bun de la colegi încă de acum patru luni. Liderul PNL spune că problema menținerii cu orice preț în funcție nu se pune, dar că, atât timp cât ocupă postul de premier interimar, trebuie să asigure funcționarea statului.

„De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegii din guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului. Și, cu siguranță, discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt… în momente decisive pentru România pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Mesajul liderului PNL vine pe fondul prelungirii perioadei de interimat și al discuțiilor politice privind viitoarea formulă de guvernare. Bolojan consideră că negocierile au ajuns într-un punct important, în condițiile în care România are nevoie de un Executiv cu mandat deplin.

Premierul interimar nu a indicat însă cine ar putea conduce viitorul Guvern și a insistat că, în discuțiile pe care le-a avut cu președintele Nicușor Dan, nu a fost avansat numele lui Luca Niculescu pentru această funcție.