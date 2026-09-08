Luca Niculescu, luat în calcul pentru funcția de premier. Kelemen Hunor confirmă discuțiile cu Nicușor Dan

Luca Niculescu se află printre variantele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat marți că a discutat săptămâna trecută cu președintele Nicușor Dan despre această posibilitate.

Liderul UDMR a vorbit și despre o discuție purtată cu Ilie Bolojan, despre care spune că l-a simțit „un pic mai flexibil” în ceea ce privește învestirea unui nou Guvern. Kelemen Hunor susține că, înainte ca președintele să desemneze un candidat pentru funcția de premier, partidele ar trebui să contureze o majoritate care să asigure votul de învestitură.

Întrebat dacă a discutat săptămâna trecută cu Nicușor Dan despre varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a confirmat că subiectul a fost abordat.

„La această întrebare mi-e greu să răspund, că nu vreau să vă mint. Și nu vreau să spun că nu. Am discutat, da. Ok. Atâta pot să vă spun.”

Liderul UDMR nu a oferit alte informații despre discuția cu șeful statului și nici despre șansele ca Luca Niculescu să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.

În acest moment, potrivit lui Kelemen Hunor, există două variante venite din partea formațiunilor politice: propunerea PSD și propunerea susținută de PNL, USR și UDMR.

„Eu nu știu ce înseamnă eminamente din PSD, dar în acest moment sunt două variante: varianta PSD cu propunerea lor de premier și varianta PNL-USR-UDMR cu propunerea de premier. Deci alte soluții, adică alte variante, alte propuneri nu există din partea partidelor politice. Ce se va întâmpla după desemnare? Habar n-am, nu știu.”

Președintele UDMR a dezvăluit că a avut săptămâna trecută și o discuție între patru ochi cu Ilie Bolojan. Kelemen Hunor susține că liderul liberal i-a lăsat impresia că este mai flexibil în ceea ce privește învestirea unui Guvern.

„Săptămâna trecută am avut o discuție lungă cu domnul Bolojan între patru ochi, cred că joi. Și nu știu dacă greșesc, sper că nu, că prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește învestirea unui guvern – în anumite condiții, bineînțeles.

Nu mi-a zis condițiile, nu am intrat în detalii, dar dorința lui de a da un guvern cu atribuții depline mi-a fost clară. Dar sigur, până când nu discuți, până când nu vezi detaliile, mai departe nu m-aș duce, dar da, și Ilie Bolojan dorește să se termine acest interimat și să existe un guvern.”

Kelemen Hunor consideră că desemnarea unui candidat pentru funcția de premier ar trebui făcută după ce există o majoritate parlamentară cel puțin conturată, astfel încât viitorul Guvern să aibă șanse reale să primească votul de învestitură.

„La această întrebare nu pot să vă răspund, că nu eu desemnez primul-ministru și bănuiesc că președintele dorește să aibă cât de cât siguranța că va trece acel guvern oricum, indiferent cine va fi desemnat. În momentul desemnării ar trebui să aibă creionată o majoritate, altfel în 10 zile, în condițiile date, nu rezolvi nimic. În 10 zile ajunge unde a ajuns domnul Veștea sau unde a ajuns domnul Tomac.

Deci înainte de desemnare ar trebui purtate câteva discuții între lideri, în primul rând, și după aceea, sigur, președintele decide când dorește el. Aici nu am ce comenta, că nu eu desemnez primul-ministru.”

În opinia sa, Nicușor Dan ar urma să organizeze și consultări formale cu partidele, însă Kelemen Hunor spune că nu știe când vor avea loc.

„Bănuiesc că va face domnul președinte consultări, dar nu am nicio informație când dorește. Dar eu cred că trebuie să facă niște consultări formale, conform Constituției, la un moment dat. Când consideră el, aici chiar n-am cum să intru în speculație.”

Liderul UDMR insistă ca partidele fostei coaliții să găsească o formulă prin care un Guvern să primească votul Parlamentului. În opinia sa, acordul nu trebuie să presupună neapărat funcționarea ulterioară a unei coaliții, ci poate fi limitat la câteva teme majore.

„În continuare insist, indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să existe un vot de învestire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun-simț, fără să mergem cu așteptări extravagante: bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor. Și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am optat pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului.”

Kelemen Hunor consideră că este necesară o discuție directă între liderii formațiunilor pentru identificarea unei asemenea majorități.

„Asta ar fi și este responsabilitatea noastră, a tuturor celor care acum un an și ceva am format un guvern cu o majoritate stabilă care, din păcate, n-a funcționat mai mult de câteva luni, până în luna mai. Deci asta a fost abordarea mea, asta rămâne abordarea mea și – sigur – ar trebui o discuție între lideri, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de învestire a unui guvern.”

Președintele UDMR a comentat la Antena3 CNN și perioada îndelungată de interimat. El afirmă că, dacă ar fi fost președinte, l-ar fi desemnat pe Sorin Grindeanu imediat după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„După moțiune, a doua zi eu i-aș fi dat mandatul lui Grindeanu. Asta aș fi făcut. Atunci nu a avut președintele nicio propunere. Atunci nimeni nu a propus nimic după ce a picat guvernul condus de Bolojan. Dar eu, dacă aș fi fost președinte, nu sunt, n-o să fiu, asta aș fi făcut. Dar acum are două propuneri din partea celor două blocuri. Acum sigur nu mai este în situația de a spune că nu are propunere. Atunci avea acest argument. Deci în iulie-august îl înțeleg.”

În prezent, însă, situația este diferită, în condițiile în care există două variante de premier, iar Kelemen Hunor consideră că negocierile politice trebuie accelerate pentru încheierea interimatului.