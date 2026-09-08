Probleme cu plata salariilor la stat? Kelemen Hunor: „Mâine, poimâine vor fi câteva instituții importante care nu mai au bani”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că prelungirea crizei guvernamentale riscă să creeze probleme serioase în funcționarea statului, în condițiile în care România are nevoie de rectificarea bugetară, iar unele instituții ar putea rămâne în curând fără bani pentru plata salariilor. Liderul UDMR atrage atenția și asupra necesității pregătirii bugetului pentru anul viitor și a adoptării legii salarizării.

Kelemen Hunor consideră că România are nevoie rapid de un Guvern cu atribuții depline, care să poată lua deciziile bugetare necesare în perioada următoare.

Președintele UDMR a atras atenția că rectificarea bugetară nu a fost încă realizată, deși România a intrat deja în luna septembrie. În lipsa acesteia, spune Kelemen Hunor, unele instituții importante ar putea ajunge în situația de a nu mai avea fondurile necesare pentru plata salariilor.

„E simplu: suntem în septembrie, rectificarea nu s-a făcut; trebuie rectificarea, altfel mâine, poimâine vor fi câteva instituții importante care nu mai au bani pentru salarii și nu poate să dea ministrul, că nu are în pix, nu are în sertar bani. Deci trebuie rectificarea, trebuie să pregătești proiectul de buget și, bineînțeles, dacă se poate ar trebui adoptată și legea salarizării, fiindcă altfel anul viitor vom fi în situația în care trebuie crescute salariile; dar crești salariile cu aceeași valoare de 10-11 miliarde cât ar fi trebuit pentru a închide legea salarizării, dar păstrezi dezechilibrele în sistem, dezechilibrele uriașe. Și asta nu este corect. Deci sunt câteva chestiuni care trebuie discutate. Și ținta de deficit pentru anul viitor, că eu aici cred și sunt convins că dacă noi nu vom respecta ținta de deficit, dacă nu vom avea un guvern repede și un buget în decembrie, să nu ne mirăm dacă la începutul anului viitor, la următoarea evaluare, Fitch sau Moody’s ne aruncă în junk. Să nu ne mirăm deloc.”

Kelemen Hunor susține că una dintre prioritățile următoarei perioade trebuie să fie legea salarizării. În lipsa unei reforme, majorarea salariilor din 2027 ar presupune cheltuieli suplimentare importante, fără rezolvarea dezechilibrelor existente în sistemul public.

Liderul UDMR estimează că impactul financiar ar fi de aproximativ 10-11 miliarde de lei și consideră că problema trebuie rezolvată înainte de construcția bugetului pentru anul următor.

Subiectul salarizării ar trebui, în opinia sa, să facă parte dintr-un acord minimal între partidele care pot asigura învestirea unui Guvern.

„Și sigur, după ce guvernul este învestit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună. Cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun-simț, fără să mergem cu așteptări extravagante: bugetul de anul viitor, investițiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor. Și, bineînțeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta și de legea salarizării înainte de buget. Și dacă un set minimal, un acord minimal s-ar contura, atunci noi am optat pentru o astfel de majoritate de învestire a Guvernului.”

Kelemen Hunor leagă rezolvarea crizei politice și de situația finanțelor publice. Liderul UDMR avertizează că lipsa unui Guvern cu atribuții depline și întârzierea bugetului pentru anul viitor ar putea conta la viitoarele evaluări ale agențiilor internaționale de rating.

În special, acesta atrage atenția asupra respectării țintei de deficit bugetar și spune că România ar putea avea probleme la începutul anului viitor dacă nu își respectă angajamentele.

„Și ținta de deficit pentru anul viitor, că eu aici cred și sunt convins că dacă noi nu vom respecta ținta de deficit, dacă nu vom avea un guvern repede și un buget în decembrie, să nu ne mirăm dacă la începutul anului viitor, la următoarea evaluare, Fitch sau Moody’s ne aruncă în junk. Să nu ne mirăm deloc.”

O eventuală coborâre în categoria „junk” ar însemna pierderea calificativului recomandat investițiilor din partea agenției care ar lua o asemenea decizie.

În privința evaluării S&P, Kelemen Hunor s-a arătat însă mai optimist. Președintele UDMR consideră că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, poate prezenta agenției argumentele privind evoluția deficitului și măsurile luate de România.

„Nu, acolo eu nu cred că vom avea probleme. Sper. N-am nicio siguranță, dar eu cred că probleme acolo nu vom avea probleme mari. Alex Nazare are capacitatea de a explica și pe deficit, și pe ceea ce am făcut, că suntem în grafic în 2026, mai ales după decizia de la Fitch și Moody’s, nu cred că vom avea probleme cu S&P, dar, mă rog, trebuie să așteptăm.”

În acest context, liderul UDMR insistă asupra necesității formării unui Guvern cu atribuții depline. Argumentul său este că partidele trebuie să ajungă cel puțin la un acord privind principalele decizii economice care nu mai pot fi amânate.

Printre acestea se află rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, stabilirea țintei de deficit, investițiile și rezolvarea problemelor legate de salarizarea din sectorul public.

Kelemen Hunor susține că responsabilitatea pentru găsirea unei formule de învestire aparține partidelor care au format anterior majoritatea, chiar dacă ulterior unele dintre acestea vor decide să rămână în opoziție.