Alertă cu dronă în România. Zborurile de pe Aeroportul Iași, suspendate temporar. RO-Alert în mai multe județe

Alertă în nord-estul României, marți după-amiază, după semnalarea unei drone care se deplasa dinspre Republica Moldova către zona Iași – nordul județului Vaslui. Mesaje RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian au fost transmise în mai multe județe, iar Aeroportul Iași a suspendat temporar toate zborurile. Ulterior, o dronă a fost observată zburând la joasă înălțime și în județul Neamț.

Aeroportul Internațional Iași a decis suspendarea temporară a tuturor zborurilor în urma alertei privind o dronă și posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Măsura a fost confirmată de directorul general al aeroportului, Romeo Vatră, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Decizia a venit după ce locuitorii din Iași și din alte zone ale Moldovei au primit mesaje RO-Alert prin care erau sfătuiți să se adăpostească.

În jurul orei 17:15, o dronă a fost observată și în comuna Alexandru cel Bun din județul Neamț.

Potrivit relatării unui martor, aparatul de zbor se deplasa la joasă înălțime.

Avertizările au vizat mai multe zone din nord-estul țării. Mesaje RO-Alert au fost transmise în județele Vaslui, Iași, Neamț, Suceava și Botoșani.

Alerta a ajuns și la populația din zona municipiului Roman.

Autoritățile au declanșat avertizarea după ce o dronă a fost semnalată în spațiul aerian al Republicii Moldova, deplasându-se către zona Iași – nordul județului Vaslui.

Populația din zonele vizate a fost avertizată asupra riscului reprezentat de posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian și a primit recomandarea de a rămâne în interior.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, se arată în mesajul transmis prin RO-Alert.

Avertizarea a fost încadrată drept alertă extremă, iar durata estimată indicată în mesaj a fost de 90 de minute.

Dispeceratul IGSU a informat autoritățile despre emiterea mesajelor RO-Alert, după identificarea dronei în spațiul aerian al Republicii Moldova și stabilirea direcției sale de deplasare.

Oamenilor din zonele în care au fost emise avertizările li s-a recomandat să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. În lipsa acestora, populația trebuie să rămână în interiorul clădirilor, la distanță de ferestre și pereții exteriori.

Autoritățile le recomandă, de asemenea, cetățenilor să nu se apropie de eventuale obiecte care ar putea cădea la sol și să respecte indicațiile transmise prin canalele oficiale de avertizare.