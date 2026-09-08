Aeroportul din Bruxelles se reconectează la rețeaua feroviară de mare viteză din Europa după mai bine de 10 ani

După mai bine de un deceniu, Aeroportul din Bruxelles revine în rețeaua europeană de mare viteză. Noua conexiune feroviară cu Germania promite călătorii mai simple și mai rapide, iar pasagerii pot combina trenul și avionul pe un singur bilet.

Cel mai mare aeroport din Belgia revine pe harta feroviară de mare viteză a Europei după o pauză de peste un deceniu. Deutsche Bahn a lansat un nou serviciu care conectează Aeroportul din Bruxelles cu orașe precum Köln, Aachen, Liège și Leuven, având Antwerpen-Centraal ca destinație finală.

Pe 7 septembrie, în jurul orei 8:30, un tren de mare viteză operat de Deutsche Bahn a ajuns pentru prima dată la Aeroportul din Bruxelles, după mai bine de 10 ani. Garnitura a plecat din Köln, Germania, și a oprit la Aachen, Liège și Leuven înainte de a ajunge la aeroport și, ulterior, la Antwerpen-Centraal.

Noua conexiune este rezultatul unui acord semnat în februarie între Brussels Airlines și Deutsche Bahn. Parteneriatul permite călătorilor din vestul Germaniei să aibă acces mai ușor la rețeaua Brussels Airlines, care cuprinde peste 180 de destinații la nivel mondial. În același timp, pasagerii care sosesc la Bruxelles pot ajunge direct cu trenul în mai multe orașe din Germania.

În cadrul acordului, pasagerii Brussels Airlines care călătoresc din sau către vestul Germaniei își pot rezerva într-un singur bilet atât segmentul feroviar, cât și cel aerian. Astfel, călătoria cu trenul și avionul este integrată într-o singură rezervare.

Directorul executiv al Aeroportului din Bruxelles, Arnaud Feist, consideră că introducerea serviciului de mare viteză reprezintă un pas important pentru dezvoltarea aeroportului ca hub intermodal. Potrivit acestuia, obiectivul este ca pasagerii să aibă la dispoziție mai multe variante de transport sustenabile și eficiente, inclusiv pentru deplasările transfrontaliere.

Feist speră, de asemenea, că noua conexiune va contribui la dezvoltarea unor servicii feroviare de mare viteză suplimentare către Aeroportul din Bruxelles. În prezent, sunt programate două curse dus-întors pe zi între Köln și Antwerpen, cu oprire la gara Aeroportului din Bruxelles, amplasată chiar sub terminal.

„Sosirea acestui serviciu feroviar de mare viteză marchează un pas important în dezvoltarea ulterioară a Aeroportului din Bruxelles ca hub intermodal. Dorim să oferim călătorilor o gamă de opțiuni sustenabile pentru a călători eficient către și de la aeroport, peste granițele naționale”, a declarat Feist.

Potrivit Brussels Airlines, peste 1.000 de bilete au fost vândute de la anunțarea parteneriatului, în februarie. În cazul călătoriilor rezervate printr-un singur bilet, care combină transportul feroviar și cel aerian, New York, Accra și Alicante sunt, până în prezent, cele mai populare destinații în rândul pasagerilor care folosesc această ofertă intermodală.

Compania aeriană a precizat că pasagerii beneficiază și de o conexiune garantată în cazul întârzierilor, precum și de posibilitatea de a acumula mile în cadrul programului de fidelitate Miles & More al Lufthansa.

Michael Peterson, membru al consiliului de administrație al Deutsche Bahn responsabil pentru transportul de pasageri pe distanțe lungi, a explicat că noul serviciu este conceput pentru a face călătoriile feroviare internaționale mai simple și mai atractive. El a subliniat că pasagerii pot ajunge direct la Anvers și la Aeroportul din Bruxelles, beneficiind în același timp de condițiile oferite de trenurile moderne ale companiei.

Peterson a mai arătat că serviciul ICE conectează două importante centre de transport: Köln, care reprezintă un punct important pentru călătoriile transfrontaliere pe distanțe lungi, și Aeroportul din Bruxelles, un hub internațional de unde pasagerii își pot continua călătoria cu avionul.