Un aeroport important din Europa închide o pistă până la sfârșitul anului. Peste 3.000 de zboruri vor fi anulate sau redirecționate

Aeroportul Paris-Orly din Franța a închis pista 4 pentru lucrări ample de reparații care vor dura până la 17 decembrie 2026. Decizia afectează mii de zboruri și va avea un impact semnificativ asupra traficului aerian din regiunea Parisului.

Pe durata lucrărilor, pista va rămâne complet închisă, ceea ce va determina anularea sau redirecționarea a aproximativ 3.000 de zboruri către Aeroportul Paris Charles de Gaulle. În medie, vor fi afectate aproximativ 750 de zboruri în fiecare lună, potrivit informațiilor publicate de The Sun.

Pasagerii care urmează să călătorească spre sau dinspre Paris-Orly între acum și sfârșitul toamnei sunt sfătuiți să verifice în prealabil cu compania aeriană dacă zborul lor mai operează conform programului. Acolo unde este cazul, călătorii vor putea fi reprogramați pentru zboruri care utilizează Aeroportul Paris Charles de Gaulle sau vor putea solicita rambursarea biletelor.

Compania low-cost easyJet a confirmat că a fost solicitată să anuleze zboruri în perioada 10 august – 24 octombrie, iar pasagerilor le vor fi oferite zboruri alternative.

Printre cursele operate în mod obișnuit de easyJet și Air France către și dinspre Paris-Orly se numără cele către Newcastle, London Gatwick, London Heathrow, London Luton, Birmingham și Edinburgh.

Într-un comunicat publicat pe site-ul aeroportului se precizează că, pe perioada lucrărilor la pista de la Paris-Orly, o parte dintre zboruri va fi transferată la Aeroportul Paris Charles de Gaulle în intervalul 10 august – 17 decembrie 2026. Pasagerii sunt îndemnați să consulte informațiile furnizate de Paris Aéroport și actualizările în timp real privind terminalul de plecare sau de sosire înainte de a călători.

Principalele companii aeriene afectate de măsură sunt Air Algérie, KM Malta Airlines, RAM, Pegasus, Iberia și Tunisair.

Lucrările programate la aeroport includ renovarea suprafețelor pistei, modernizarea sistemului de iluminat și îmbunătățirea pozițiilor de staționare pentru aeronave.

Aeroportul Paris-Orly și Aeroportul Paris Charles de Gaulle sunt situate în părți opuse ale orașului Paris, iar deplasarea între cele două aeroporturi durează aproximativ 45 de minute cu mașina sau puțin peste o oră cu trenul.