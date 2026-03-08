Aeroportul Internațional Henri Coandă din București se confruntă cu anulări semnificative de zboruri din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a confirmat că 26 de curse spre și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Amman, Cairo și Beirut nu vor opera, pentru a proteja siguranța pasagerilor și a traficului aerian.

Dintre acestea, 12 erau plecări și 14 sosiri, operate de companii precum El Al, Fly Dubai, Qatar Airways, Ryanair, Tarom și Wizz Air. De asemenea, zborurile Sky Up către Sharm El Sheikh nu vor fi operate momentan, deși destinația rămâne deschisă.

CNAB a subliniat că monitorizează constant situația zborurilor afectate, în cooperare cu autoritățile și operatorii aerieni. Siguranța pasagerilor și a traficului aerian rămâne prioritatea principală, iar decizia de anulare a curselor are caracter preventiv.

Pasagerii care aveau rezervări pe aceste rute sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor direct la companiile aeriene și să consulte procedurile de reprogramare sau rambursare. Autoritățile aeroportuare recomandă respectarea tuturor indicațiilor oficiale pentru a evita inconveniente suplimentare.

Evenimentele recente din Orientul Mijlociu au provocat anularea a peste 30.000 de zboruri și afectarea directă a peste un milion de pasageri. Atacurile SUA și Israel asupra Iranului au determinat închiderea spațiului aerian în regiune, generând o criză fără precedent în turismul internațional și industria aviatică.

Iranul a lansat represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, Qatar, Iordania, Israel și Cipru, ceea ce a complicat repatrierea pasagerilor. Departamentul de Stat al SUA a recomandat cetățenilor să părăsească imediat regiunea și a organizat zboruri charter pentru cei blocați în Arabia Saudită, Israel, UAE și Qatar.

Henry Harteveldt, expert în industrie și fondator al Atmosphere Research Group, descrie criza drept „cea mai haotică situație aviatică de la 9/11 încoace”, subliniind amploarea și impactul global al evenimentelor.

Evenimentele au afectat și turismul de lux. În Dubai, drone iraniene au provocat incendii la Burj Al Arab și răni ușoare la Fairmont The Palm. Nava de croazieră MSC Euribia a fost blocată, iar compania MSC Cruises a anulat temporar plecările și a căutat soluții de repatriere rapidă a pasagerilor.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut cu 60% de la începutul conflictului, potrivit CEO United Airlines, Scott Kirby. Aceasta va genera tarife mai mari pentru biletele aeriene, mai ales pentru rutele care ocolesc spațiul aerian afectat.

Companiile aeriene sunt nevoite să opereze rute mai lungi și mai costisitoare, cu escală suplimentară în locații precum Singapore, ceea ce poate duce la întârzieri și costuri suplimentare pentru pasageri.

Transportul aerian de pasageri în România a înregistrat o creștere semnificativă în 2025, atingând 28.477.600 de pasageri, față de 26.000.800 în 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Această evoluție confirmă redresarea rapidă a turismului și creșterea cererii pentru zboruri interne și internaționale.

Aeroporturile cu cel mai mare trafic de pasageri în 2025 au fost:

Aeroportul Henri Coandă București – 8.539.100 pasageri îmbarcați și 8.459.700 debarcați

Aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca – 1.769.400 pasageri îmbarcați și 1.777.700 debarcați

Aeroportul Internațional Iași – 1.126.900 pasageri îmbarcați și 1.116.000 debarcați

Aceste aeroporturi rămân centre strategice pentru traficul internațional și intern, contribuind la dezvoltarea turismului și afacerilor din România.

Cei mai mulți pasageri în curse regulate s-au îmbarcat către următoarele aeroporturi internaționale:

Londra Luton – 1.098.656 pasageri Milano Bergamo – 612.378 pasageri Munchen – 435.202 pasageri Bruxelles Charleroi – 402.502 pasageri Istanbul Internațional – 384.095 pasageri Roma Fiumicino – 366.946 pasageri Viena – 358.082 pasageri Paris Beauvais – 337.889 pasageri Dortmund – 323.144 pasageri Madrid Barajas – 314.481 pasageri

Cele mai importante țări de origine a pasagerilor curselor regulate debarcați în România au fost:

Italia – 2.567.934 pasageri

Regatul Unit – 1.822.756 pasageri

Germania – 1.616.629 pasageri

Spania – 1.191.083 pasageri

Franța – 853.833 pasageri

Turcia – 548.059 pasageri

Belgia – 458.310 pasageri

Grecia – 422.752 pasageri

În ceea ce privește destinațiile, cei mai mulți pasageri s-au îmbarcat pentru: Italia, Regatul Unit, Germania și Spania, consolidând relațiile comerciale și turistice cu aceste țări.

Transportul intern a fost concentrat pe câteva aeroporturi cheie:

Henri Coandă București – 49,6% din totalul pasagerilor îmbarcați

Avram Iancu Cluj-Napoca – 18,3%

Traian Vuia Timișoara – 13,1%

Creșterea de 9,5% în traficul aerian arată că România continuă să fie o destinație atractivă atât pentru turism, cât și pentru afaceri. Se estimează că cererea pentru zboruri internaționale va continua să crească, în special către destinații europene și aeroporturi low-cost.