Haos pe aeroporturi în plin sezon turistic. Zborurile sunt anulate după ce norul de cenușă de la Etna a ajuns deasupra Maltei

Un nor de cenușă generat de activitatea vulcanului Etna din Sicilia afectează zborurile din Malta, într-una dintre cele mai aglomerate perioade turistice ale anului. Mai multe curse au fost anulate marți, iar altele au înregistrat întârzieri importante. Problemele au apărut după ce cenușa vulcanică a ajuns deasupra Arhipelagului maltez. Perturbări sunt înregistrate și în Sicilia, unde aeroportul din Catania și-a suspendat temporar operațiunile.

Zborurile programate pe Aeroportul Internațional din Malta au fost perturbate după ce norii de cenușă produși de activitatea vulcanului Etna au ajuns deasupra arhipelagului. Situația a determinat anularea unor curse și modificarea programului altora, într-o perioadă cu trafic aerian intens.

Aeroportul Internațional din Malta a confirmat că problemele sunt provocate de cenușa vulcanică provenită din Sicilia și a anunțat public situația cu care se confruntă traficul aerian.

„Ne confruntăm cu perturbări ale zborurilor din cauza norilor de cenușă vulcanică de deasupra Arhipelagului maltez în urma activității curente a vulcanului Etna”, a precizat Aeroportul Internațional din Malta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Efectele asupra traficului aerian au devenit semnificative în cursul zilei de marți, când numărul curselor anulate a ajuns la 19 până la prânz, potrivit informațiilor furnizate de un purtător de cuvânt al aeroportului.

Pe lângă zborurile anulate, alte câteva curse au acumulat întârzieri importante, situația afectând programul pasagerilor care urmau să plece sau să ajungă în Malta, transmite Agerpres.

Problemele înregistrate în Malta sunt legate de noul episod de activitate al Muntelui Etna, considerat cel mai activ vulcan din Europa. Aeroportul maltez se află la aproximativ 220 de kilometri sud de vulcanul situat în Sicilia.

Etna a început să erupă din nou săptămâna trecută, iar cenușa vulcanică a provocat deja perturbări majore ale transportului aerian din regiune. Activitatea vulcanului a determinat închiderea, pentru mai multe zile, a principalului aeroport din Sicilia, aflat în orașul Catania.

Traficul aerian din Sicilia continuă să fie afectat, iar aeroportul din Catania a anunțat marți prelungirea restricțiilor impuse din cauza condițiilor generate de erupția vulcanului.

Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat din Italia în funcție de traficul de pasageri, a extins suspendarea tuturor sosirilor și plecărilor până miercuri, la ora locală 11:00, respectiv 09:00 GMT.

În condițiile în care norul de cenușă continuă să afecteze operațiunile aeriene din regiune, călătorii cu plecări programate din Malta și Catania trebuie să verifice situația curselor înainte de deplasarea către terminale.

Pasagerii care au zboruri programate de pe cele două aeroporturi au fost sfătuiți să consulte în prealabil statutul curselor, pentru a afla dacă acestea sunt operate conform programului, au întârzieri sau au fost anulate.