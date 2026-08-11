Haos pe aeroporturi în plin sezon turistic. Zborurile sunt anulate după ce norul de cenușă de la Etna a ajuns deasupra Maltei
Sursa foto: Wikipedia - Vulcanul Etna
Un nor de cenușă generat de activitatea vulcanului Etna din Sicilia afectează zborurile din Malta, într-una dintre cele mai aglomerate perioade turistice ale anului. Mai multe curse au fost anulate marți, iar altele au înregistrat întârzieri importante. Problemele au apărut după ce cenușa vulcanică a ajuns deasupra Arhipelagului maltez. Perturbări sunt înregistrate și în Sicilia, unde aeroportul din Catania și-a suspendat temporar operațiunile.
Zborurile din Malta, afectate de norul de cenușă provenit de la Etna
Zborurile programate pe Aeroportul Internațional din Malta au fost perturbate după ce norii de cenușă produși de activitatea vulcanului Etna au ajuns deasupra arhipelagului. Situația a determinat anularea unor curse și modificarea programului altora, într-o perioadă cu trafic aerian intens.
Aeroportul Internațional din Malta a confirmat că problemele sunt provocate de cenușa vulcanică provenită din Sicilia și a anunțat public situația cu care se confruntă traficul aerian.
„Ne confruntăm cu perturbări ale zborurilor din cauza norilor de cenușă vulcanică de deasupra Arhipelagului maltez în urma activității curente a vulcanului Etna”, a precizat Aeroportul Internațional din Malta într-un mesaj publicat pe Facebook.
19 zboruri au fost anulate până marți la prânz
Efectele asupra traficului aerian au devenit semnificative în cursul zilei de marți, când numărul curselor anulate a ajuns la 19 până la prânz, potrivit informațiilor furnizate de un purtător de cuvânt al aeroportului.
Pe lângă zborurile anulate, alte câteva curse au acumulat întârzieri importante, situația afectând programul pasagerilor care urmau să plece sau să ajungă în Malta, transmite Agerpres.
Etna a început să erupă din nou săptămâna trecută
Problemele înregistrate în Malta sunt legate de noul episod de activitate al Muntelui Etna, considerat cel mai activ vulcan din Europa. Aeroportul maltez se află la aproximativ 220 de kilometri sud de vulcanul situat în Sicilia.
Etna a început să erupă din nou săptămâna trecută, iar cenușa vulcanică a provocat deja perturbări majore ale transportului aerian din regiune. Activitatea vulcanului a determinat închiderea, pentru mai multe zile, a principalului aeroport din Sicilia, aflat în orașul Catania.
Aeroportul din Catania prelungește suspendarea sosirilor și plecărilor
Traficul aerian din Sicilia continuă să fie afectat, iar aeroportul din Catania a anunțat marți prelungirea restricțiilor impuse din cauza condițiilor generate de erupția vulcanului.
Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat din Italia în funcție de traficul de pasageri, a extins suspendarea tuturor sosirilor și plecărilor până miercuri, la ora locală 11:00, respectiv 09:00 GMT.
#Etna
2026-08-11
1808z 20:08 CEST
💨 🧭 Hdg 188° S
📷 📍#Catania pic.twitter.com/OdN3ardulW
— Sergio Scandura (@scandura) August 11, 2026
Pasagerii sunt sfătuiți să verifice zborurile înainte de a pleca spre aeroport
În condițiile în care norul de cenușă continuă să afecteze operațiunile aeriene din regiune, călătorii cu plecări programate din Malta și Catania trebuie să verifice situația curselor înainte de deplasarea către terminale.
Pasagerii care au zboruri programate de pe cele două aeroporturi au fost sfătuiți să consulte în prealabil statutul curselor, pentru a afla dacă acestea sunt operate conform programului, au întârzieri sau au fost anulate.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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