Vești proaste pentru românii din Italia. Țara intră sub cod roșu de caniculă. Sunt vizate toate cele 27 de mari orașe

Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură al verii, iar autoritățile au emis cel mai ridicat nivel de alertă pentru toate cele 27 de mari orașe monitorizate. Temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius, iar meteorologii avertizează că episodul de caniculă va continua cel puțin încă o săptămână.

Italia a intrat în cel de-al patrulea val de căldură din această vară, iar Ministerul Sănătății a plasat toate cele 27 de mari orașe monitorizate sub cod roșu de caniculă.

Alerta roșie indică un risc ridicat pentru sănătatea întregii populații, din cauza temperaturilor extreme care se mențin pe o perioadă îndelungată și pot genera situații de urgență.

Miercuri, 25 de orașe se aflau deja sub cod roșu, iar joi alte două vor intra sub incidența avertizării. Este prima dată în acest an când toate orașele incluse în sistemul de supraveghere al Ministerului Sănătății ating nivelul maxim de alertă, transmite The Guardian.

Printre orașele vizate se numără Torino, Milano, Veneția, Verona, Trieste, Bologna, Florența, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Catania, Messina, Brescia, Latina și Civitavecchia.

În ultimele zile, temperaturile s-au apropiat de 40 de grade Celsius în mai multe regiuni ale Italiei.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările în intervalul 11:00-18:00, să rămână în spații răcoroase, dacă este posibil, și să consume cel puțin 1,5 litri de apă pe zi.

De asemenea, populația este sfătuită să evite băuturile carbogazoase, cafeaua și alcoolul, să consume mese ușoare și să poarte haine lejere.

Totodată, autoritățile atrag atenția că nici copiii și nici animalele nu trebuie lăsate în autoturisme.

Valul de căldură, pe care oamenii de știință îl asociază cu efectele crizei climatice provocate de activitatea umană, nu este așteptat să se diminueze în următoarele zile.

Europa se încălzește de aproximativ două ori mai repede decât media globală, iar efectele sunt deja vizibile în Italia.

Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața în ultimele zile din cauza temperaturilor extreme. Printre victime se află și un român în vârstă de 19 ani, precum și un tâmplar de 40 de ani, ambii lucrând în zone industriale din regiunea Lombardia.

Canicula a agravat și seceta din Valea Padului, după o primăvară cu precipitații reduse. Peste 100 de localități din regiunile Piemont și Lombardia întâmpină probleme în alimentarea cu apă, iar unele folosesc cisterne pentru refacerea rezervelor de apă potabilă.

Fermierii avertizează că temperaturile ridicate afectează culturile agricole. În unele regiuni, strugurii s-au copt mai devreme decât în mod obișnuit, iar producția de lapte a scăzut cu aproximativ 10%, deoarece vacile consumă mai puțină hrană din cauza stresului termic.

Lorenzo Giovannini, fizician specializat în fizica atmosferei la Universitatea din Trento, a declarat pentru agenția Ansa că valurile de căldură din această vară sunt deja peste media anilor anteriori atât ca intensitate, cât și ca durată.

Potrivit acestuia, deși momentul exact al fiecărui episod de caniculă este dificil de anticipat, schimbările climatice contribuie la apariția unor valuri de căldură mai lungi și mai intense.

În același timp, marile orașe turistice încearcă să reducă impactul temperaturilor extreme. La Roma, autoritățile oferă acces gratuit la cinematografe și spații culturale dotate cu aer condiționat în cele mai fierbinți ore ale zilei și au prelungit programul de vizitare pentru unele obiective turistice, inclusiv Colosseumul și Panteonul, pentru a permite vizitele în timpul serii.