INS: Turismul a încetinit în luna iunie: sosirile au scăzut cu 2,5%, iar înnoptările cu 5,7%

Turismul din România a pierdut din ritm în luna iunie și în prima jumătate a anului 2026, pe fondul scăderii numărului de turiști români. În schimb, interesul vizitatorilor străini a continuat să crească. Cele mai recente date publicate de INS ne arată cum s-a schimbat comportamentul turiștilor în sezonul estival.

În luna iunie 2026, comparativ cu luna iunie 2025, sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au scăzut cu 2,5%, respectiv cu 5,7%, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iunie

Sosiri Înnoptări Iunie 2025 -mii- Iunie 2026 -mii- Iunie 2026 faţă de iunie 2025 -%- Iunie 2025 -mii- Iunie 2026 -mii- Iunie 2026 faţă de iunie 2025 -%- Total 1301,4 1269,4 97,5 2836,3 2675,6 94,3 Turişti români 1052,8 997,2 94,7 2345,3 2125,4 90,6 Turişti străini *) 248,6 272,2 109,5 491,0 550,2 112,1 din care: – Europa 189,3 202,0 106,7 364,6 390,4 107,1 – Uniunea Europeană 141,6 150,7 106,4 269,1 288,3 107,1 – Asia 25,7 27,8 108,2 58,2 61,8 106,2 – America de Nord 21,3 29,1 136,6 45,0 70,5 156,7 – America de Sud 1,9 1,9 100,0 4,3 4,0 93,0 – Africa 1,4 1,4 100,0 3,0 3,6 120,0

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iunie 2026 au însumat 1269,4 mii persoane, în scădere cu 2,5% față de cele din luna iunie 2025. Din numărul total al sosirilor, în luna iunie 2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, iar sosirile turiștilor străini 21,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat) în luna iunie 2026 au însumat 2675,6 mii, în scădere cu 5,7% față de cele din luna iunie 2025. Din numărul total al înnoptărilor, în luna iunie 2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 79,4%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au înregistrat un procent de 20,6%.

Durata medie a şederii în luna iunie 2026 a fost de 2,1 zile la turiştii români și de 2,0 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iunie 2026, a fost de 26,7% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 3,4 puncte procentuale faţă de luna iunie 2025.

sosiri şi înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01-30.06.2026, comparativ cu perioada 01.01-30.06.2025

Sosiri Înnoptări 01.01- 01.01- 01.01- 01.01- 30.06.2026 01.01- 01.01- 30.06.2026 30.06.2025 30.06.2026 faţă de 30.06.2025 30.06.2026 faţă de –mii- –mii- 01.01- –mii- –mii- 01.01- 30.06.2025 30.06.2025 –%- –%- Total 5792,4 5556,5 95,9 11580,9 10804,1 93,3 Turişti români 4681,5 4364,9 93,2 9242,7 8321,9 90,0 Turişti străini*) 1110,9 1191,6 107,3 2338,2 2482,2 106,2 din care: – Europa 862,5 923,4 107,1 1756,0 1867,4 106,3 – Uniunea Europeană 613,6 662,4 108,0 1244,6 1333,3 107,1 – Asia 124,6 108,9 87,4 317,9 267,2 84,1 – America de Nord 75,2 92,9 123,5 164,0 211,0 128,7 – America de Sud 7,5 8,7 116,0 18,6 20,0 107,5 – Africa 6,4 6,9 107,8 14,7 16,3 110,9

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01-30.06.2026, au însumat 5556,5 mii persoane, în scădere cu 4,1% față de perioada 01.01-30.06.2025. Din numărul total al sosirilor, în perioada 01.01-30.06.2026, sosirile turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 78,6%, în timp ce sosirile turiștilor străini au reprezentat 21,4%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01-30.06.2026, au însumat 10804,1 mii, în scădere cu 6,7% față de cele din perioada 01.01-30.06.2025. Din numărul total al înnoptărilor, în perioada 01.01-30.06.2026, înnoptările turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 77,0%, în timp ce înnoptările turiștilor străini au reprezentat 23,0%.

Durata medie a şederii, în perioada 01.01-30.06.2026, a fost de 1,9 zile la turiştii români și de 2,1 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în perioada 01.01-30.06.2026, a fost de 22,8% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,9 puncte procentuale faţă de perioada 01.01-30.06.2025.

Pe judeţe, în perioada 01.01-30.06.2026, numărul sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (931,2 mii persoane), Braşov (592,9 mii persoane) și Constanța (364,4 mii persoane). Înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat) au înregistrat în aceeași perioadă, valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (1918,3 mii), Braşov (1114,8 mii) și Constanța (946,4 mii).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în perioada 01.01-30.06.2026, au provenit din: Germania (114,8 mii persoane), Italia (105,7 mii persoane) și

SUA (78,8 mii persoane).