Turismul din România a înregistrat un recul în luna martie 2026, atât în ceea ce privește numărul turiștilor, cât și numărul înnoptărilor în structurile de cazare. Datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) arată că sosirile în hoteluri, pensiuni, apartamente și camere de închiriat au fost mai mici comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit statisticilor oficiale, numărul sosirilor în structurile de primire turistică a scăzut cu 6,3%, în timp ce numărul înnoptărilor a înregistrat un declin de 8,6%.

În luna martie 2026, unitățile de cazare din România au înregistrat aproximativ 779.100 de turiști.

Cei mai mulți vizitatori au fost români, care au reprezentat 78,3% din totalul sosirilor, în timp ce turiștii străini au avut o pondere de 21,7%.

Evoluția turismului în martie 2026

Indicator Martie 2026 Evoluție față de 2025 Sosiri turiști 779.100 -6,3% Înnoptări 1,438 milioane -8,6% Pondere turiști români 78,3% — Pondere turiști străini 21,7% — Grad de ocupare 19,4% -3,1 puncte procentuale

INS arată că numărul total al înnoptărilor a ajuns la aproximativ 1,438 milioane, iar peste trei sferturi dintre nopțile de cazare au fost generate de turiștii români.

Datele statistice arată că durata medie a șederii a rămas redusă și în 2026.

Turiștii români au petrecut, în medie, 1,8 zile în structurile de cazare, în timp ce turiștii străini au avut sejururi puțin mai lungi, de aproximativ 2,1 zile.

În același timp, gradul de ocupare al spațiilor de cazare a coborât la 19,4%, cu 3,1 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în martie 2025.

Și bilanțul pentru primul trimestru al anului indică rezultate mai slabe comparativ cu perioada similară din 2025.

În intervalul ianuarie-martie 2026, structurile de cazare au raportat aproximativ 2,352 milioane de sosiri, în scădere cu 5,8%.

Situația turismului în primul trimestru din 2026

Indicator Ianuarie – martie 2026 Evoluție față de 2025 Sosiri turiști 2,352 milioane -5,8% Înnoptări 4,452 milioane -6,7% Pondere turiști români 80,5% — Pondere turiști străini 19,5% — Grad de ocupare 20,8% -2,5 puncte procentuale

Potrivit INS, numărul total al înnoptărilor a ajuns la aproximativ 4,452 milioane, cu 6,7% mai puțin decât în primele trei luni ale anului trecut.

Și în acest caz, turiștii români au reprezentat majoritatea, generând 77,6% din totalul nopților de cazare.

Capitala a continuat să atragă cei mai mulți turiști din România.

Conform datelor INS, în București au fost înregistrate aproximativ 413.400 de sosiri în structurile de cazare.

Pe următoarele poziții s-au aflat Brașov și județul Prahova.

Cele mai vizitate destinații turistice

Destinație Sosiri turiști Înnoptări București 413.400 853.600 Brașov 307.200 598.400 Prahova 130.800 peste 261.000

Capitala a rămas lider și la numărul total de înnoptări, cu aproximativ 853.600 de nopți de cazare.

Datele publicate de INS arată că Italia a fost principala țară de proveniență a turiștilor străini veniți în România în primele luni ale anului.

Țările din care au venit cei mai mulți turiști străini

Țară Număr turiști Italia 51.600 Germania 38.500 Regatul Unit 33.800

Potrivit statisticilor oficiale, aproximativ 51.600 de turiști au venit din Italia, urmați de vizitatorii din Germania și Regatul Unit.

Scăderea activității turistice vine într-un context economic în care industria ospitalității continuă să fie afectată de costurile ridicate de operare, sezonalitate și reducerea consumului în anumite segmente de piață.