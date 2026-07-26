O femeie a fost prinsă cu 15 documente de identitate false la Otopeni. Ce au descoperit polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) au descoperit, în această săptămână, mai multe cazuri de utilizare a unor documente de identitate false. O femeie care intenționa să călătorească în Franța avea asupra sa 15 documente de identitate contrafăcute, iar alte patru persoane au încercat să ajungă în Irlanda folosind pașapoarte false.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au anunțat duminică faptul că, în zona terminalului Schengen, pe sensul de ieșire din țară, polițiștii au verificat o femeie care urma să se îmbarce într-o cursă spre Paris.

În timpul controlului de frontieră, femeia a prezentat un pașaport irlandez. În urma verificărilor specifice, polițiștii au constatat că documentul era contrafăcut. De asemenea, asupra acesteia a fost descoperit un plic care conținea 15 documente de identitate false: 10 cărți de identitate italiene, trei cărți de identitate belgiene și două cărți de identitate olandeze.

Cu doar câteva ore înainte, polițiștii de frontieră au efectuat un supracontrol în zona non-Schengen a aeroportului, unde au verificat patru persoane care urmau să se îmbarce într-un zbor cu destinația Dublin.

„Aceasta a prezentat la control un paşaport irlandez care, în urma verificărilor specifice, s-a dovedit a fi contrafăcut. Poliţiştii de frontieră au mai descoperit asupra acesteia un plic ce conţinea 15 documente de identitate contrafăcute, respectiv 10 cărţi de identitate italiene, trei belgiene şi două olandeze”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Potrivit autorităților, deși cele patru persoane au folosit la controlul de frontieră documente autentice, ulterior, la îmbarcare, au prezentat trei pașapoarte norvegiene false și un pașaport irlandez fals, în încercarea de a intra pe teritoriul Irlandei.

Verificările au arătat că acestea dețineau, în realitate, documente autentice eliberate de autoritățile austriece pentru refugiați, precum și un pașaport tanzanian. Aceste documente nu le-ar fi permis accesul în Irlanda.

Cele patru persoane au fost preluate de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări, care continuă verificările în acest caz.

„Deşi la controlul de frontieră utilizaseră documente autentice, ulterior aceştia au prezentat la îmbarcare trei paşapoarte norvegiene şi un paşaport irlandez false, în încercarea de a intra în Irlanda. Verificările au stabilit că persoanele deţineau, în realitate, documente autentice eliberate de autorităţile austriece pentru refugiaţi, respectiv un paşaport tanzanian, documente care nu le-ar fi permis intrarea pe teritoriul Irlandei”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Totodată, polițiștii de frontieră au stabilit că atât femeia depistată cu cele 15 documente de identitate contrafăcute, cât și cele patru persoane care au încercat să ajungă în Irlanda au fost însoțite la aeroport de același bărbat.

În prezent, autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care au avut loc cele două incidente, dacă există o legătură între acestea și care sunt toate persoanele implicate.